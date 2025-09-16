Γάζα: Μαζική φυγή των Παλαιστινίων – “Αφήνουμε πίσω όλη τη ζωή μας”

Χιλιάδες οικογένειες προσπαθούν να φύγουν από τη Γάζα καθώς ο ισραηλινός στρατός προχωρά σε χερσαίες επιχειρήσεις. Οι εκτοπισμένοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες, με το κόστος της εκκένωσης να ξεπερνά τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών.

Χιλιάδες οικογένειες προσπαθούν να φύγουν από την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της μεγάλης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης.

Η Λίνα αλ-Μαγκρέμπι, 32 ετών, μητέρα τριών παιδιών από την περιοχή Σέιχ Ραντβάν της πόλης, δήλωσε στη BBC ότι προσπάθησε να μην εγκαταλείψει το σπίτι της – παρά τον κίνδυνο – μέχρι που έλαβε τηλεφώνημα από Ισραηλινό αξιωματικό, ο οποίος της ζήτησε να εκκενώσει.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της εκδίωξης και της σκηνής», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στην Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ (περίπου 888 ευρώ) για τη μεταφορά. Η γραμμή με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά φαινόταν ατελείωτη».

Η Νίβιν Ιμάντ αλ-Ντίν, 38 ετών, μητέρα πέντε παιδιών, δήλωσε ότι έφυγε προς τον νότο μετά την πτώση φυλλαδίων εκκένωσης στην περιοχή της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι τους.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

«Δεν μπορούσα να πάρω τα έπιπλά μου μαζί μου, γιατί δεν μπορούσα να πληρώσω το κόστος ενός μεγάλου φορτηγού», εξήγησε. «Το να αφήνω όλη μας τη ζωή πίσω μου, ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ».

Το κόστος της εκκένωσης έχει υπερβεί κατά πολύ τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (761 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται γύρω από 4.000 σέκελ (1.015 ευρώ). Με τα περισσότερα νοικοκυριά να μην έχουν εισόδημα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, κάποιοι αναγκάζονται να περπατήσουν για μίλια ή να παραμείνουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει «ισχυρή επιχείρηση» στη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μόνη διαδρομή για την εκκένωση των πολιτών. Πολλοί περιγράφουν σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατελείωτες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά, και μεγάλες καθυστερήσεις, με οικογένειες εγκλωβισμένες στην άκρη του δρόμους, την ώρα που συνεχίζονται οι αεροπορικές επιθέσεις.

Οι αντιδράσεις για την χερσαία εισβολή

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει ευρεία διεθνή κατακραυγή, περιλαμβανομένων δηλώσεων από την Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Υβέτ Κούπερ, η οποία την χαρακτήρισε «απόλυτα φρικιαστική», λέγοντας ότι θα «φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους».

Αντίθετα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στήριξε σιωπηρά στην ισραηλινή επιχείρηση, λέγοντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ προτιμούν μια διαπραγματευμένη λύση στον πόλεμο, αλλά «μερικές φορές όταν ασχολείσαι με μια ομάδα βαρβάρων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι εφικτό».

Η ισραηλινή επίθεση εντάθηκε καθώς η Επιτροπή Ερευνών του ΟΗΕ δημοσίευσε μια αναφορά σήμερα, Τρίτη (16/9), σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την αναφορά.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης. «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

“Κόλαση” οι βραδινές επίθεσεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα εξαπέλυσαν ισχυρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα. Οι επιθέσεις συνοδεύονταν από πυρά πυροβολικού, χρήση drones και ελικόπτερα.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τις επιθέσεις της νύχτας ως «κόλαση».

Ο Γκάζι αλ-Αλούλ, ένας εκτοπισμένος από το βόρειο τμήμα της Γάζας, δήλωσε στη BBC ότι κοιμάται στην είσοδο του νοσοκομείου αλ-Κουντς στο Τελ αλ-Χάουα, νοτιοδυτικά της Γάζας.

«Δεν το διάλεξα αυτό», είπε. «Αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι όπου η οικογένειά μου και εγώ μέναμε για σχεδόν έναν μήνα, αφού φύγαμε από το βορρά».

AP Photo/Leo Correa

«Ο βομβαρδισμός ήταν ασταμάτητος για ώρες και ο στρατός απειλεί να καταστρέψει αρκετά κτίρια στην περιοχή».

Ο Σάμι Αμπού Ντάλαλ, από την περιοχή αλ-Ντάρατζ στην κεντρική Γάζα, περιέγραψε τη νύχτα ως «εξαιρετικά δύσκολη».

«Ολόκληρα κτίρια καταστράφηκαν και έπεσαν πάνω στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα πολλοί να βρουν τραγικό θάνατο, να αγνοούνται ή να τραυματίζονται», ανέφερε.

Είπε μάλιστα ότι το Ισραήλ προχωρά σε επιθέσεις από τρία μέτωπα, με παγιδευμένα οχήματα, σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις και εντατικούς βομβαρδισμούς. Παράλληλα, ελικόπτερα Apache πετούν πάνω από διάφορες περιοχές της πόλης, πυροβολώντας αδιάκοπα.