Γάζα: Το Ισραήλ δεν σταματά τους βομβαρδισμούς, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ

Το Ισραήλ δεν έχει παύσει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας παρά την εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης και ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν συνομιλίες στην Αίγυπτο.

Συνεχίζονται οι φονικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Γάζα ενώ η Χαμάς και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν έμμεσες συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε χθες το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα ενόψει των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Αίγυπτο.

«Δεν μπορείς να απελευθερώσεις ομήρους εν μέσω επιθέσεων, επομένως οι επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο CBS.

Παρά αυτή την προειδοποίηση, τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο BBC ότι 24 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς να συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και έως τη Δευτέρα.

AP Leo Correa

Η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου ζητά να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Ισραήλ να αναστείλει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το σχέδιό του.

Όμως το Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι η αναστολή των βομβαρδισμών στη Γάζα είναι «σοβαρό λάθος».

Ο Μπεν- Γκβιρ και ο Σμότριχ, τα κόμματα των οποίων έχουν 13 από τις 120 έδρες στην Κνεσέτ, ζητούν εδώ και καιρό από τον Νετανιάχου να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Αν αποχωρήσουν και οι δύο από την κυβέρνηση, το Ισραήλ ενδέχεται να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Καθώς ο Τραμπ πιέζει για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ο Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόταση των ΗΠΑ, όμως τώρα είναι αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις των υπερεθνικιστών εταίρων του στην κυβέρνηση, η αντίθεση των οποίων στο σχέδιο αυτό ενδέχεται να οδηγήσει το Ισραήλ σε πρόωρες εκλογές.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και αποκλείει οποιονδήποτε ρόλο για τη Χαμάς, αν και επιτρέπει στα μέλη της οργάνωσης να παραμείνουν στον θύλακα αν αποκηρύξουν τη βία και καταθέσουν τα όπλα.

AP Leo Correa

Και η παλαιστινιακή οργάνωση απάντησε θετικά, αποδεχόμενη εν μέρει το σχέδιο Τραμπ, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί την απελευθέρωση των ομήρων αν και επεσήμανε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας.

Όμως η ιδέα ότι η Χαμάς θα εξακολουθήσει να υπάρχει, και πολύ περισσότερο το ενδεχόμενο να συμμετέχει στις συνομιλίες για το μέλλον της Γάζας μετά την απελευθέρωση των ομήρων, προκάλεσε την οργή των ακροδεξιών εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού στο Ισραήλ.

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε ένα σενάριο αναβίωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συμφορά στο κράτος του Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε εταίροι σε αυτό», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ απειλώντας να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Human Rights Watch: “Το σχέδιο Τραμπ αγνοεί τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ”

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα δεν αποτελεί υποκατάστατο για την επείγουσα διεθνή δράση που απαιτείται για την προστασία των αμάχων και τη διασφάλιση της λογοδοσίας για σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, αναφέρει το Human Rights Watch (HRW).

Η οργάνωση πρόσθεσε ότι το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου δεν αντιμετωπίζει άμεσα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτε τη λογοδοσία για σοβαρές παραβιάσεις.

Κάλεσε τις κυβερνήσεις να επιβάλουν εμπάργκο όπλων και στοχευμένες κυρώσεις, καθώς και να στηρίξουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποτρέψουν και να σταματήσουν παραβιάσεις από όλα τα μέρη, ανεξαρτήτως του αν προχωρήσει ή όχι το σχέδιο του Τραμπ.

«Τα δύο χρόνια από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν φέρει ένα φαινομενικά ατελείωτο κύμα φρικαλεοτήτων κατά αμάχων, χωρίς καμία παύση ή απονομή δικαιοσύνης», δήλωσε ο Ομάρ Σακίρ, διευθυντής του προγράμματος της HRW για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

«Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να περιμένουν την υιοθέτηση του σχεδίου του Τραμπ ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου για να αναλάβουν δράση και να αποτρέψουν περαιτέρω βλάβη σε όσους διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο».

Η οργάνωση πρόσθεσε ότι η έκταση της καταστροφής στη Γάζα και το μοτίβο των επιθέσεων αποδεικνύουν την περιφρόνηση της ισραηλινής κυβέρνησης προς τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου.