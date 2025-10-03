Για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο δράστης της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Κατηγορίες για βιασμό αντιμετώπιζε ο Jihad Al-Shamie που εξαπέλυσε επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Εξετάζεται αν είχε απειλήσει πρώην βουλευτή των Συντηρητικών.

Κατηγορίες για βιασμό είχε αντιμετωπίσει ο 35χρονος Jihad Al-Shamie, που εξαπέλυσε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Δύο άνδρες, ο Άντριαν Ντόλμπι, 53 ετών, και ο Μέλβιν Κράβιτς, 66, πέθαναν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ένας από λάθος αστυνομικών που στόχευαν τον δράστη.

Η αντιτρομοκρατική και οι υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του δράστη, ο οποίος φέρεται να επέλεξε την ιερότερη μέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, το Γιομ Κιπούρ, για την επίθεση στη συναγωγή.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Al-Shamie βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση για φερόμενο βιασμό και αναμενόταν να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε συνέβη η φερόμενη επίθεση.

Μια πηγή ανέφερε ότι ήταν αντιμέτωπος και με άλλα ποινικά αδικήματα, ελαφρύτερα και μη σχετιζόμενα με τρομοκρατία.

“Δεν ήταν στο ραντάρ κανενός για τρομοκρατία, αλλά είχε ποινικό μητρώο, αν και τίποτα που να δείχνει ότι θα έκανε κάτι τέτοιο”, ανέφερε μια πηγή.

Εξετάζεται αν είχε απειλήσει πρώην βουλευτή των Συντηρητικών το 2012

Η αστυνομία εξετάζει εάν ο Al-Shamie ευθύνεται για απειλή που είχε σταλεί σε πρώην βουλευτή των Συντηρητικών το 2012.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Τζον Χόουελ προερχόταν από κάποιον που αυτοαποκαλούνταν “Jihad Alshamie” και έγραφε: “Άνθρωποι σαν κι εσένα που αξίζουν να πεθάνουν”.

Ο Χόουελ δήλωσε ότι δεν γνώριζε εάν ήταν το ίδιο άτομο και ότι δεν ένιωθε πως η αστυνομία είχε λάβει την απειλή θανάτου αρκετά σοβαρά εκείνη την εποχή.

Ένα δημοσίευμα του 2012 ανέφερε ότι ο Χόουελ θεωρούνταν στόχος λόγω της στήριξής του στο Ισραήλ. “Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να φανώ υπερβολικός, αλλά πρέπει να παίρνεις σοβαρά μια απειλή που λέει ‘Θα ήθελα να σε δω νεκρό’”, είχε πει ο Χόουελ το 2012, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει αν ο “Jihad Alshamie” που έστειλε μήνυμα στον Χόουελ είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δράστη της επίθεσης στη συναγωγή, αλλά ερευνά το ενδεχόμενο σύνδεσης.