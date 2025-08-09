Γιατί ο Τραμπ θέλει να βγάλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στους δρόμους της Ουάσινγκτον, όπως είχε κάνει και το 2020.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον.

“Τη Δευτέρα μία συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, η οποία, ουσιαστικά θα σταματήσει το βίαιο έγκλημα στην Ουάσινγκτον. Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο”, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 6 Αυγούστου ότι είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ για την αστυνόμευση των δρόμων στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη απειλή της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να ελέγξει την εγκληματικότητα της πόλης, που αποτελεί την έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον, Αρχιλοχίας Άρθουρ Ράιτ, δήλωσε την Παρασκευή στο CNN ότι η μονάδα δεν έχει ενεργοποιηθεί, προσθέτοντας πως οποιαδήποτε «παρουσία μελών της Εθνοφρουράς και οχημάτων που θα παρατηρηθεί αυτήν την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο οφείλεται σε προγραμματισμένη εκπαίδευση στο πλαίσιο της Μονάδας Εκπαιδευτικής Συνέλευσης (UTA)».

Ωστόσο, ειδικοί τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να θέσει μονομερώς την Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και ότι η αποστολή ομοσπονδιακών στρατευμάτων στην πόλη θα ήταν ασυνήθιστη, ειδικά αφού η πρωτεύουσα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση εγκληματικότητας.

Η «Αυτοδιοίκηση» της Ουάσινγκτον

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει την εξουσία και την εποπτεία επί της Ουάσινγκτον, αλλά παραχώρησε μέρος αυτής όταν ψήφισε τον Νόμο Αυτοδιοίκησης το 1973, δίνοντας την αρμοδιότητα διακυβέρνησης σε τοπικούς θεσμούς, όπως ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Τραμπ είπε αυτήν την εβδομάδα ότι σκοπεύει να εξετάσει την κατάργηση της Αυτοδιοίκησης, προσθέτοντας: «Οι δικηγόροι το μελετούν ήδη».

Ωστόσο, μια τέτοια ενέργεια θα απαιτούσε ψηφοφορία στο Κογκρέσο, όπως εξήγησε η Τζιλ Χάσντεϊ, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. «Για να αφαιρεθεί πλήρως η τοπική διακυβέρνηση της Ουάσινγκτον, το Κογκρέσο θα πρέπει να καταργήσει τον Νόμο Αυτοδιοίκησης», είπε.

Ο ρόλος της Εθνοφρουράς

Οι 2.700 στρατιώτες και αεροπόροι της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους σε άλλες πολιτείες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει «πολύ γρήγορα» την Εθνοφρουρά στην πόλη.

Ο Γουίλιαμ Μπανκς, ομότιμος καθηγητής δημόσιας διοίκησης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Syracuse, ανέφερε ότι αυτή η ιδιαιτερότητα διευκολύνει την εμπλοκή της Εθνοφρουράς σε αστυνομικές επιχειρήσεις «εκ μέρους της κυβέρνησης», κάτι που αλλού απαιτεί αίτημα από τον κυβερνήτη της πολιτείας.

Το 2020, όταν ο Τραμπ χρησιμοποίησε σπάνιο νόμο για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, οι ειδικοί εξήγησαν ότι οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να πραγματοποιούν συλλήψεις αν δεν είχε ενεργοποιηθεί ο Νόμος περί Εξέγερσης.

Η Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια νομικής και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, δήλωσε ότι η Εθνοφρουρά θα πρέπει να αφήνει την επιβολή του νόμου στην αστυνομία.

Ο Μπανκς πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε ομοσπονδιακές αρχές στην Ουάσινγκτον «θα έχουν τους ίδιους περιορισμούς όπως οπουδήποτε αλλού» και θα πρέπει να σέβονται τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.

Όταν ο Τραμπ είχε βγάλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους το 2020

Η ιδέα ομοσπονδιακών δυνάμεων να περιπολούν την Ουάσινγκτον θυμίζει στους κατοίκους το 2020, όταν ο Τραμπ είχε καλέσει πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες να απαντήσουν στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία.

Τότε, η επιχείρηση περιλάμβανε προσωπικό από την Εθνοφρουρά, το FBI, την ICE, τη Μυστική Υπηρεσία, την Αστυνομία των Πάρκων, την Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών, την DEA, την Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών, την Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας και την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών.

Η παρουσία τους στους δρόμους του κέντρου, να περιπολούν με στρατιωτική σχολή, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές.

Η Χάσντεϊ είπε ότι τώρα μια τέτοια κίνηση θα ήταν ακατανόητη, καθώς «δεν είναι σαφές ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει κρίση δημόσιας ασφάλειας». Παρά την ύπαρξη βίαιης εγκληματικότητας, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση υπερβαίνει τις δυνατότητες της τοπικής αστυνομίας.

Παρά τους επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς του Τραμπ για αύξηση της εγκληματικότητας, τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν μείωση σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της αστυνομίας της πόλης.

Ο Μπανκς τόνισε ότι η εμπλοκή εξωτερικών δυνάμεων θα ήταν «ενάντια στη λογική» του τρόπου που οι Αμερικανοί θέλουν να εφαρμόζονται οι νόμοι – δηλαδή από τοπικούς αστυνομικούς που ζουν στην ίδια κοινότητα με τους πολίτες.