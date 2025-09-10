Γιατροί του Κόσμου: Ολοσχερής καταστροφή της κλινικής τους στη Γάζα

Οι Γιατροί του Κόσμου καταδικάζουν την απαράδεκτη καταστροφή κλινικής τους στη Γάζα. Σημειώνεται ότι δεν είχε προηγηθεί καμία προειδοποίηση ή εντολή εκκένωσης.

Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, κτήριο που βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα μακριά από κλινική που λειτουργούν οι Γιατροί του Κόσμου στην πόλη της Γάζας. Το προσωπικό και οι ασθενείς είναι ασφαλείς, ωστόσο η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις της κλινικής πλήρως ακατάλληλες προς χρήση.

Οι Γιατροί του Κόσμου καταδικάζουν απερίφραστα αυτή τη νέα, κατάφωρη και απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει επικείμενη χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, εντείνοντας τους βομβαρδισμούς. Η ομάδα των Γιατρών του Κόσμου που βρίσκεται στο πεδίο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη συνέχιση της δράσης της στην περιοχή.

«Έχουμε επανειλημμένα ειδοποιήσει τις ισραηλινές αρχές ότι είναι άμεση ανάγκη να υπάρξουν ασφαλείς δίοδοι για την εκκένωση του προσωπικού και των ασθενών μας, αλλά ουδέποτε λάβαμε σχετική απάντηση. Έτσι, αποφασίσαμε οι ίδιοι να τους μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος. Αν σήμερα δεν θρηνούμε θύματα σε αυτήν την κλινική οφείλεται αποκλειστικά στην ψυχραιμία και την άμεση αντίδραση των ομάδων μας. Οι άνθρωποί μας, όμως, έχουν επηρεαστεί βαθύτατα, καθώς δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να προστατευτούν», τόνισε η Helena Ranchal, Διευθύντρια Διεθνών Επιχειρήσεων, των Γιατρών του Κόσμου.

Οι συνθήκες ασφαλείας πλέον δεν επιτρέπουν στις ομάδες των Γιατρών του Κόσμου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να αναστείλουν επ’ αόριστον τις δράσεις τους στην περιοχή κλείνοντας τις δύο κλινικές τους. Ως αποτέλεσμα, 600 ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά φροντίδα στερούνται πλέον περίθαλψης.

«Πρόκειται για μία ακόμη κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια εκκλήσεων για την προστασία των αμάχων, των εργαζομένων στον τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Στην πόλη της Γάζας, ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πλέον άμεση ανάγκη από ένα ασφαλές καταφύγιο σε έναν χώρο που συρρικνώνεται δραματικά. Είμαστε βαθιά ανήσυχοι τόσο για τον πληθυσμό όσο και για τους συναδέλφους μας. Αν τίποτα δεν αλλάξει, οι Γιατροί του Κόσμου θα αναγκαστούν να τερματίσουν τη δράση τους στη Γάζα», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, Δρ Jean-François Corty.

Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν τις ισραηλινές αρχές να τερματίσουν άμεσα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και να πάψουν να εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Επισημαίνουν ακόμα ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να ασκήσει πίεση ώστε να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 17 συνολικά εθνικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία).

Είναι μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση με πρωταρχική αποστολή την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των κοινωνικών εμποδίων στην υγεία και την ψυχική υγεία.

Εδώ και 35 χρόνια οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας προσφέρουν δωρεάν ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε όσους ζουν σε κοινωνική και οικονομική επισφάλεια, μέσα από τα Ανοικτά Πολυϊατρεία και τις κινητές τους μονάδες. Υποστηρίζουν άστεγους, γυναίκες και παιδιά, ευάλωτα νοικοκυριά και πληθυσμούς που ζουν στο περιθώριο, μέσω των στεγαστικών προγραμμάτων και δράσεών τους για την ψυχοκοινωνική στήριξη και τη μείωση βλάβης, ενώ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών, προωθώντας την πρόληψη και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Οι ΓτΚ Ελλάδας έχουν βρεθεί σε περισσότερες από 50 χώρες, προσφέροντας ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια. Για την παροχή φροντίδας και παρηγοριάς, για τη συνηγορία απέναντι στην αδικία, για τη θεραπεία και την πρόληψη, συνεχίζουν ένα έργο εμπνευσμένο από την παρακαταθήκη εκείνων που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι, με το ίδιο πάθος, την ίδια αφοσίωση και την ίδια αδιαπραγμάτευτη πίστη στον άνθρωπο.