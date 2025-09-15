Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία – Υπογραφές για τη Γάζα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δηλώνουν με σαφήνεια σε ανακοίνωσή τους: το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας δεν αποτελεί απλώς μια ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται για τη συστηματική καταστροφή ενός λαού.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δηλώνουν με σαφήνεια σε ανακοίνωσή τους: το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, πάνω από 64.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους 20.000 παιδιά. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιθανώς είναι πολύ υψηλότερος, καθώς χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές καταφύγιο στη Γάζα. Παρά το γεγονός ότι οι υγειονομικές δομές τελούν υπό καθεστώς προστασίας βάσει του διεθνούς δικαίου, τα νοσοκομεία έχουν επανειλημμένα βομβαρδιστεί και οι ιατρικές εγκαταστάσεις έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων. Σήμερα, κανένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί πλήρως· όσα εξακολουθούν να παρέχουν κάποια υπηρεσία είναι υπερφορτωμένα και αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών.

Οι απώλειες στον υγειονομικό τομέα είναι τραγικές: 12 μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχουν σκοτωθεί, ενώ ο ορθοπεδικός χειρουργός Δρ. Mohammed Obeid παραμένει υπό κράτηση από το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2024. Συνολικά, πάνω από 1.500 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν δολοφονηθεί, πλήγμα ανυπολόγιστο για το ήδη καταρρακωμένο σύστημα υγείας της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν επιβάλει καθεστώς ολικής πολιορκίας, στερώντας από τον πληθυσμό της Γάζας καύσιμα, τρόφιμα, νερό και ιατρικά εφόδια, οδηγώντας σε λιμό. Η περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπεται, χρησιμοποιείται ως όπλο, με καταστροφικές συνέπειες. Το λεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα, μια ιδιωτική εταιρεία που ελέγχεται από το Ισραήλ και χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ, ευθύνεται για τον θάνατο 1.400 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 4.000.

Η έλλειψη καθαρού νερού κάνει ακόμη πιο τραγικές τις συνθήκες διαβίωσης. Μόνο τον περασμένο μήνα, οι ιατρικές ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αντιμετώπισαν 4.000 περιστατικά υδαρής διάρροιας, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία για τα παιδιά που ήδη υποσιτίζονται. Οι ισραηλινές αρχές παρεμποδίζουν συστηματικά την είσοδο εξοπλισμού αφαλάτωσης, εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια ανακούφισης.

Με την αδράνεια, τη σιωπή ή την άμεση υποστήριξή τους προς τις ισραηλινές αρχές, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο φέρουν ευθύνη. Έχουν τόσο ηθική όσο και νομική υποχρέωση να αντιδράσουν, κάνοντας χρήση κάθε διαθέσιμου πολιτικού, διπλωματικού και οικονομικού μέσου για τον τερματισμό αυτής της τραγωδίας.

«Οι συνάδελφοί μας στη Γάζα ξεπερνούν καθημερινά τον εαυτό τους για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.. Έχουν αναγκαστεί να ακρωτηριάζουν παιδιά με σοβαρά εγκαύματα χωρίς αναισθησία ή αποστειρωμένα εργαλεία. Πόσο ακόμη θα τους αφήνουμε να παλεύουν μόνοι; Τι μπορεί στ’ αλήθεια να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό τροφής, νερού και φαρμάκων από τα μωρά της Γάζας; Πόσα παιδιά τελικά πρέπει να πεθάνουν για να ντραπούμε ως ανθρωπότητα;» τονίζει η Χριστίνα Ψαρρά, γενική διευθύντρια του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Οι 1.118 συνάδελφοί μας που εργάζονται στη Γάζα συνεχίζουν να δίνουν μάχη καθημερινά, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν αυτή τη γενοκτονία. Οι παγκόσμιοι ηγέτες, όμως, μπορούν — αν αποφασίσουν να δράσουν.

Υπόγραψε κι εσύ την έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για να σταματήσει η γενοκτονία