Γιγάντιο τείχος σκόνης “κατάπιε” το Φοίνιξ – Χάος και εκτεταμένες ζημιές στην Αριζόνα

Μια σφοδρή καταιγίδα σκόνης, ακολουθούμενη από έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξε το Φοίνιξ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, προβλήματα στις συγκοινωνίες και χιλιάδες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Μια εντυπωσιακή, αλλά και τρομακτική εικόνα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Αριζόνα το βράδυ της Δευτέρας, όταν η ατμόσφαιρα σκοτείνιασε από ένα τεράστιο νέφος σκόνης που κάλυψε μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής του Φοίνιξ.

Το φαινόμενο, γνωστό ως haboob, προκάλεσε χάος, ζημιές σε υποδομές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Η καταιγίδα σκόνης συνοδεύτηκε σχεδόν αμέσως από ισχυρά μπουρίνια, τα οποία έπληξαν την πόλη και τις εγκαταστάσεις του διεθνούς αεροδρομίου. Μια συνδετήρια γέφυρα υπέστη καταστροφές από τους θυελλώδεις ανέμους, που έφτασαν σε τρομακτικές ταχύτητες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Φοίνιξ εξέδωσε διαδοχικές προειδοποιήσεις για σκόνη και έντονες καταιγίδες, καλώντας τους οδηγούς να παραμείνουν εκτός δρόμου, καθώς η ορατότητα είχε μειωθεί σχεδόν στο μηδέν.

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα ενημέρωσε για πλημμυρισμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και τόνισε την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής.

Μετά το πέρασμα των φαινομένων, περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι της πολιτείας έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στην κομητεία Maricopa, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Sky Harbor του Φοίνιξ, η αεροπορική κίνηση ανεστάλη για περίπου μία ώρα, καθώς το τεράστιο σύννεφο σκόνης απειλούσε να καλύψει τον χώρο. Οι πτήσεις σημείωσαν καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών, ενώ ειδικά συνεργεία έκαναν ελέγχους για πιθανές ζημιές ή διαρροές στην οροφή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου Gregory E. Roybal.

Παρότι οι καταιγίδες σκόνης δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στην Αριζόνα αυτή την εποχή, το συγκεκριμένο επεισόδιο χαρακτηρίστηκε από τους μετεωρολόγους ως ιδιαίτερα ισχυρό και επικίνδυνο.