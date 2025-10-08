Γυναίκα λέει ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν και κάνει stalking στους γονείς της

Στο εδώλιο γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η εξαφανισμένη Μαντλίν ΜακΚάν και κατηγορείται για stalking και εκφοβισμό. Δρούσε με συνεργό μία 61χρονη.

Μεγάλη αναστάτωση για τους γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν προκαλεί μία γυναίκα από την Πολωνία, η οποία δικάζεται αυτή την περίοδο για stalking και εκφοβισμό εις βάρος τους, καθώς ισχυρίζεται ότι είναι η χαμένη τους κόρη.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007 από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πράια ντα Λουζ, στην Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο, ενώ η μικρή Μαντλίν, 3 ετών τότε, κοιμόταν με τα δίδυμα αδελφάκια της στο ισόγειο.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα TheGuardian, η Julia Wandelt, όπως είναι το όνομα της κατηγορούμενης, φέρεται να παρακολουθεί τους γονείς της Μαντλίν εδώ και δυόμιση χρόνια, στέλνοντας τους μηνύματα και γράμματα με υπογραφή “Μαντλίν Χ” και επιχειρώνοντας να πλησιάσει το σπίτι τους.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Wandelt εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λέστερ και ισχυρίστηκε ότι θυμάται την απαγωγή της από το διαμέρισμα της Πράια ντα Λουζ, περιγράφοντας, μάλιστα, ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν άνδρα. “Κάποιος μου έκανε μια ένεσε και άρχισα να παραλύω” φέρεται να κατέθεσε.

Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης της Julia Wandelt, όπου και αποκαλύφθηκε ότι η εν λόγω γυναίκα δεν είναι η Μαντλίν. Όπως έγινε γνωστό, η κατηγορούμενη φέρεται να καταλάβαινε τον πόνο που προκαλούσε στην οικογένεια και να δρούσε σκόπιμα.

Μάλιστα είχε και συνεργό, την 61χρονη Karen Spragg, με την οποία είχαν επισκεφτεί και το σπίτι των γονιών της Μαντλίν. Σε ηχογράφηση που άκουσε το δικαστήριο ακούγεται η μητέρα της εξαφανισμένης Μαντλίν να παρακαλάει τις δύο γυναίκες να φύγουν. “Μας προκαλέιτε μεγάλη αναστάτωση, σταματήστε” ακούστηκε να τους λέει χαρακτηριστικά.

Στην ηχογράφηση, η οποία έγινε από την ίδια την Wandelt και καταγράφηκε αργότερα ως αποδεικτικό στοιχείο από την αστυνομία, οι δύο γυναίκες ακούγονται να φωνάζουν στη μητέρα της Μαντλίν, καθώς προσπαθεί να μπει στο σπίτι της. Όταν η γυναίκα μπήκε πράγματι μέσα, άρχισαν να της χτυπούν την πόρτα, όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Σε ένα απόσπασμα από δεύτερη ηχογράφηση που εξετάστηκε από το δικαστήριο, οι κατηγορούμενες ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον πατέρα της Μαντλίν, όταν γύρισε σπίτι του λίγο αργότερα. Ο άνδρας καταγράφηκε να λέει: “Δεν είσαι η Μαντλίν.. Δεν το θέλω αυτό, παρακαλώ μην μας ενοχλείτε και φύγετε από το σπίτι“.

Στη συνέχεια ακούγεται η 61χρονη να φωνάζει και να απαιτεί τεστ DNA, με τον πατέρα της Μαντλίν να απαντά: “Η αστυνομία γνωρίζει καλά τη Julia και την κατάστασή της. Δεν θα συζητήσουμε. Παρακαλώ φύγετε, δεν είστε ευπρόσδεκτες“.

Την επόμενη μέρα, οι κατηγορούμενες επέστρεψαν στο σπίτι της Μαντλίν και άφησαν ένα γράμμα στην πόρτα, απευθυνόμενο στην “Μαμά” και υπογεγραμμένο ως “Μαντλίν Χ”.

Μηνύματα που έστειλε η 61χρονη σε φίλους τηςμετά την αντιπαράθεση που παρατέθηκε παραπάνω, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ίχνος μεταμέλειας από πλευράς της, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο γυναίκες οργάνωναν “όλο και πιο παράξενες” ενέργειες, για να συλλέξουν το DNA της μητέρας της Μαντλίν, ψάχνοντας ακόμα και στα σκουπίδια της οικογένειας.

Και οι δύο συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ στις 19 Φεβρουαρίου. Και οι δύο κατηγορούμενες αρνούνται την κατηγορία του stalking.

Η δίκη συνεχίζεται.