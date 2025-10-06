Global Sumud Flotilla: Στην Ελλάδα φτάνουν πάνω από 160 ακτιβιστές – Ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Μέσω Αθήνας θα ταξιδέψουν για τις χώρες τους πάνω από 160 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ.

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ θα βρίσκεται μεταξύ των περισσότερων από 160 ακτιβιστών διαφορετικών εθνικοτήτων του Global Sumud Flotilla που θα αποχωρήσουν από το Ισραήλ τη Δευτέρα, μετά την απελευθέρωσή τους και θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι περισσότεροι θα πετάξουν προς την Αθήνα, από όπου θα μπορούν να ταξιδέψουν στις πατρίδες τους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις τους την Κυριακή.

Ανάμεσα σε όσους θα πετάξουν από το Ισραήλ τη Δευτέρα βρίσκονται 28 Γάλλοι, 27 Έλληνες, 15 Ιταλοί και εννέα Σουηδοί.

Σε ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι το αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν με 161 ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla, οι οποίοι κρατούνταν στο Ισραήλ.

Μεταξύ των απελαθέντων στην πτήση είναι η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Επιπλέον, ένα αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την σλοβακική κυβέρνηση αναχώρησε νωρίτερα από το αεροδρόμιο με 10 Σλοβάκους πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στον στολίσκο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«171 επιπλέον προβοκάτορες από το στολίσκο της Χαμάς-Σουμούντ, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα από το Ισραήλ στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Οι απελαθέντες είναι πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας.

Όλα τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων σε αυτή την προπαγανδιστική ενέργεια έχουν και θα συνεχίσουν να γίνονται πλήρως σεβαστά.

Τα ψέματα που διαδίδουν αποτελούν μέρος της προμελετημένης εκστρατείας ψευδών ειδήσεων.

Το μόνο βίαιο περιστατικό προκλήθηκε από έναν προβοκάτορα της Χαμάς-Σουμούντ, ο οποίος δάγκωσε μια γυναίκα μέλος του ιατρικού προσωπικού της φυλακής Κέτσιγιοτ.

Μην πιστεύετε τις ψευδείς ειδήσεις που διαδίδουν.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες της Γκρέτα και άλλων συμμετεχόντων σε αυτή την εκστρατεία δημοσίων σχέσεων στο αεροδρόμιο πριν από την απέλασή τους».

Είκοσι ένας Ισπανοί επέστρεψαν χωριστά στην χώρα τους την Κυριακή.

Ωστόσο, αρκετοί είναι οι ακτιβιστές που παραμένουν στις φυλακές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 28 Ισπανών υπηκόων.

Τα υπουργεία Εξωτερικών Ιταλίας και Ελλάδας ανέφεραν ότι οι υπήκοοί τους που αφέθηκαν ελεύθεροι θα πετάξουν τη Δευτέρα από το Ισραήλ προς την Αθήνα. Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στο X ότι οι 15 Ιταλοί θα λάβουν βοήθεια για μεταφορά στην Ιταλία.

Το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι 28 Γάλλοι πολίτες θα μεταφερθούν στην Ελλάδα.

Το σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν ανέφερε προορισμό για τους Σουηδούς, αλλά μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία ανέφεραν ότι και αυτοί θα μπορούσαν να επιβιβαστούν στην πτήση προς την Ελλάδα.

Το αεροπλάνο που θα μεταφέρει τους απελαθέντες ακτιβιστές στην Ελλάδα θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ράμον στο νότιο Ισραήλ και θα προσγειωθεί στην Αθήνα.

Global Sumud Flotilla: Απάνθρωπες συνθήκες καταγγέλλουν οι ακτιβιστές

Συνολικά, 170 ακτιβιστές της flotillas έχουν απελαθεί έως τώρα. Όσοι παραμένουν κρατούνται στη φυλακή Κετζιότ, υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται απάνθρωπες.

Η οργάνωση νομικής βοήθειας Adalah ανέφερε ότι οι κρατούμενοι ακτιβιστές αντιμετωπίζονται απάνθρωπα από τους Ισραηλινούς φύλακες, με κάποιους να λένε ότι τους αρνήθηκαν τροφή και νερό και άλλους να δηλώνουν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από την ισραηλινή αστυνομία.

Ακτιβιστές περιέγραψαν συνθήκες στέρησης ύπνου, έλλειψης νερού και φαγητού και ορισμένοι είπαν επίσης ότι χτυπήθηκαν, τους κλώτσησαν και τους κλείδωσαν σε ένα κελί

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ενημέρωσε τη Σουηδική Πρεσβεία ότι υπέφερε από αφυδάτωση και έλλειψη τροφής και νερού, καθώς και εξανθήματα που πιθανώς προκλήθηκαν από κοριούς, ενώ ανέφερε ότι καθόταν για μεγάλα διαστήματα σε σκληρές επιφάνειες.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς κακομεταχείρισης ως «χονδροειδή ψέματα», ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε υπερήφανος που οι ακτιβιστές αντιμετωπίζονται «σαν τρομοκράτες».