Το Ισραήλ κατέλαβε και το τελευταίο πλοίο του Global Sumud Flotilla – Νέος στόλος προς τη Γάζα

Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο Marinette, το τελευταίο πλοίο του στόλου του Global Sumud Flotilla που έπλεε προς τη Γάζα

Το τελευταίο πλοίο του στόλου του Global Sumud Flotilla, η Marinette, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα καταλήφθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες, ανοικτά των ακτών του παλαιστινιακού θύλακα.

Το βίντεο που μετέδιδε ζωντανά την πορεία του σκάφους, έδειξε ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Η κατάληψη του σκάφους από ισραηλινούς στρατιώτες

Όπως ανακοίνωσε το Global Sumud Flotilla, Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν στη Marinette και συνέλαβαν τους ακτιβιστές.

Η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε απότομα, αφού στρατιώτης έσπασε την κάμερα κατά την επιβίβαση.

Νωρίτερα, το πλήρωμα του σκάφους είχε εντοπίσει ισραηλινό πλοίο να κινείται προς την κατεύθυνσή του.

Τι γνωρίζουμε για τη Marinette

Το Marinette ήταν το τελευταίο σκάφος του στόλου του Global Sumud Flotilla, υπό πολωνική σημαία και μεταφέρει συνολικά έξι ακτιβιστές.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές του στολίσκου αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Αυστραλός καπετάνιος, που συστήθηκε μόνο με το όνομα Κάμερον, εξήγησε ότι το σκάφος είχε αρχικά προβλήματα στη μηχανή και για αυτό καθυστέρησε σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Το πλοίο τώρα «πλέει με ταχύτητα» προς τη Γάζα, πρόσθεσε ο Κάμερον.

Ζωντανή μετάδοση του ιστιοπλοϊκού, που ήταν ενεργή στις 04:00 GMT, έδειχνε το πλήρωμα να κατευθύνει το πλοίο, με τον ήλιο να ανατέλλει πίσω τους στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Marinette ότι «η απόπειρά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης».

Νέος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια πλέει προς τη Γάζα

Η διεθνής οργάνωση Freedom Flotilla Coalition (FFC) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι 11 ακόμη πλοία κατευθύνονται προς τη Λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον μακροχρόνιο αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Σε δήλωσή της, η FFC ανέφερε ότι δύο σκάφη με ιταλική και γαλλική σημαία απέπλευσαν από το Οτράντο της Ιταλίας στις 25 Σεπτεμβρίου και ενώθηκαν με το πλοίο Conscience στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την οργάνωση, τα σκάφη αναμένεται να συναντηθούν εντός ωρών με μια άλλη συνοδεία 8 πλοίων με το όνομα «Χίλιες Μαντλίν προς τη Γάζα». Μαζί, οι δύο ομάδες θα σχηματίσουν ένα κονβόι 11 πλοίων που θα κατευθυνθεί προς τη Γάζα.

Η FFC ανέφερε ότι περίπου 100 άτομα επιβαίνουν στα πλοία, ανοιχτά της Κρήτης.

Η Freedom Flotilla Coalition, που ιδρύθηκε το 2008, έχει πραγματοποιήσει δεκάδες αποστολές με στόχο τη μεταφορά βοήθειας και την προσέλκυση διεθνούς προσοχής στην ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Γάζα υπό τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Περισσότεροι από 20 δημοσιογράφοι μεταξύ των συλληφθέντων

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν χθες από τον ισραηλινό στρατό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν τη σύλληψη «περισσότερων από 20 διεθνών δημοσιογράφων» από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά την αναχαίτιση την Τετάρτη και την Πέμπτη του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησαν «την άμεση απελευθέρωσή τους».

«Η σύλληψη δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση του έργου τους συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ενημέρωση. Οι RSF καταγγέλλουν την παράνομη σύλληψη επαγγελματιών της ενημέρωσης που επέβαιναν σε αυτά τα πλοία προκειμένου να καλύψουν μια πρωτοφανούς κλίμακας ανθρωπιστική επιχείρηση», δήλωσε ο Μαρτέν Ρου υπεύθυνος του γραφείου κρίσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, περίπου 20 δημοσιογράφοι μέσων ενημέρωσης από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία και το Κατάρ, επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

Την Τετάρτη το βράδυ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει πλοία του στολίσκου, αφού προειδοποίησε τα πληρώματά τους ότι εισέρχονται σε ύδατα τα οποία ελέγχει το Ισραήλ.

«Τα διάφορα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν λάβει νέα από τους δημοσιογράφους τους», τόνισαν οι RSF.

Το SNJ- CGT, το συνδικάτο εργαζομένων στη γαλλική εφημερίδα L’ Humanite που έχει χάσει την επικοινωνία με τον δημοσιογράφο Εμιλιέν Ιρμπάς από «τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης», κατήγγειλε σήμερα σε ανακοίνωσή του «την απαράδεκτη παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου».

«Όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες της ενημέρωσης που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο δημοσιογράφος (Εμιλιέν Ιρμπάς) φαίνεται ότι κρατείται στο λιμάνι του Ασντότ, μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσαν οι RSF στην ανακοίνωσή τους.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το Ισραήλ δεν επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του ξένου Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα. Μόνο λίγα μέσα ενημέρωσης έχουν εισέλθει στη Γάζα, συνοδευόμενα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με τα ρεπορτάζ τους να υπόκεινται σε αυστηρή λογοκρισία από τον στρατό.

Οι RSF έχουν καταμετρήσει περισσότερους από 210 δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.