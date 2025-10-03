Global Sumud Flotilla: Παρά τις ισραηλινές επιθέσεις, ένα πλοίο πλέει ακόμα προς τη Γάζα

Η Marinette, το τελευταίο πλοίο του Global Sumud Flotilla συνεχίζει το ταξίδι της για τη Γάζα και δίνει μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στον παγκόσμιο στόλο του Global Sumud Flotilla που επιχειρούσε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές από δεκάδες σκάφη από το βράδυ της Τετάρτης (3/10).

Η ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla έχει ξεσηκώσει κύμα διεθνών αντιδράσεων, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν τους δρόμους μεγάλων πόλεων, ενώ τα συνδικάτα της Ιταλίας έχουν προκηρύξει γενική απεργία για σήμερα.

Ωστόσο, ένα σκάφος συνεχίζει με πείσμα την πορεία του προς τον παλαιστινιακό θύλακα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η Marinette, ένα ιστιοπλοϊκό με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, είναι το μοναδικό επιχειρησιακά ενεργό σκάφος που απομένει από τον Global Sumud Flotilla – έναν στόλο που κάποτε αριθμούσε 44 πλοία.

Παρακολουθήσετε ζωντανά την πορεία της Marinette προς τη Γάζα

Τι γνωρίζουμε για τη Marinette

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το ισραηλινό ναυτικό έχει αναχαιτίσει όλα τα σκάφη του Global Sumud Flotilla, εκτός από ένα – το Marinette.

Το Marinette πλέει με πολωνική σημαία και μεταφέρει συνολικά έξι επιβάτες.

Σύμφωνα με το ζωντανό στίγμα στις 7:30 π.μ., η Marinette συνεχίζει να πλέει σε διεθνή ύδατα και βρίσκεται περίπου 48 ναυτικά μίλια (περίπου 88 χλμ) από τα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές του στολίσκου αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Αυστραλός καπετάνιος, που συστήθηκε μόνο με το όνομα Κάμερον, εξήγησε ότι το σκάφος είχε αρχικά προβλήματα στη μηχανή και για αυτό καθυστέρησε σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Το πλοίο τώρα «πλέει με ταχύτητα» προς τη Γάζα, πρόσθεσε ο Κάμερον.

Ζωντανή μετάδοση του γιοτ, που ήταν ενεργή στις 04:00 GMT, δείχνει το πλήρωμα να κατευθύνει το πλοίο, με τον ήλιο να ανατέλλει πίσω τους στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Marinette ότι «η απόπειρά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης».

Το πλοίο εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο μέσω Starlink και σε επικοινωνία, σύμφωνα με τους διοργανωτές του στολίσκου.

Η ανάρτηση του March to Gaza Greece

«Κι όμως — η “Marinette” συνεχίζει το ταξίδι της», αναφέρει σε ανάρτησή του το March to Gaza Greece και γράφει για το πλοίο: «Ξέρει τη μοίρα των αδελφών της στη θάλασσα. Ξέρει τι την περιμένει. Κι αρνείται να γυρίσει πίσω. Αυτό δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Η “Marinette” είναι “sumud” — σταθερότητα και αντίσταση απέναντι στον φόβο, τον αποκλεισμό και τη βαρβαρότητα».

«Είναι αυτό που βλέπουμε στους δρόμους σε όλο τον κόσμο: ανθρώπους που γνωρίζουν τους κινδύνους, που βλέπουν την καταστολή, και που παρ’ όλα αυτά στέκονται αλληλέγγυοι. Ό,τι κι αν ακολουθήσει, αυτή η άρνηση έχει ήδη γράψει ένα νέο κεφάλαιο» συνεχίζει η ελληνική πρωτοβουλία για τη Γάζα και καταλήγει: «Η Γάζα δεν είναι μόνη. Η Παλαιστίνη δεν ξεχνιέται. Δεν πάμε πουθενά.»