H Ισπανία θα μποϋκοτάρει την Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ

H Iσπανία αποφάσισε να μποϋκοτάρει την Eurovision σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ. Τι ανακοίνωσε το RTVE.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ισπανικής κρατικής τηλεόρασης ενέκρινε την Τρίτη το πρωί την αποχώρηση της Ισπανίας από τη Eurovision εάν το Ισραήλ συμμετάσχει στο φεστιβάλ.

Αυτό το μέτρο προτάθηκε από τον πρόεδρο του οργανισμού, Χοσέ Πάμπλο Λόπεθ,

Η ανακοίνωση του RTVE έρχεται μετά από πρόσφατες προτάσεις αρκετών μελών της ισπανικής κυβέρνησης υπέρ της αποχώρησης της Ισπανίας από τη Eurovision προς υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει.

Ο ισπανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ενώνει έτσι τις δυνάμεις του με την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία ​​και την Ισλανδία, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες δήλωσαν ότι δεν θα μοιραστούν τη σκηνή με το Ισραήλ, του οποίου η επίθεση στη Γάζα έχει ήδη προκαλέσει 65.000 θανάτους, κυρίως αμάχων.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Εl Pais, η περίπτωση της Ισπανίας είναι πιο σημαντική, καθώς είναι το πρώτο μέλος των Big Five, των πέντε κύριων χρηματοδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), που απειλεί να αποσυρθεί από το διαγωνισμό, πυροδοτώντας μια μεγάλη κρίση εντός της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγές του RTVE, το Συμβούλιο ενέκρινε το μέτρο με 10 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή.