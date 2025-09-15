Ισπανία: Μαζική διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης ματαίωσε το τελευταίο κομμάτι του ποδηλατικού γύρου

Ιδιαίτερα δυναμική και ογκώδης ήταν η διαδήλωση στη Μαδρίτη υπέρ της Παλαιστίνης που οδήγησε στη ματαίωση του τελευταίου μέρους του ποδηλατικού γύρου της Ισπανίας.

Οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη την Κυριακή οδήγησαν στη ματαίωση του τελικού σταδίου του ποδηλατικού γύρου της Ισπανίας, με τον Δανό ποδηλάτη Jonas Vingegaard να ανακηρύσσεται πρόωρα νικητής

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν τμήματα της διαδρομής του αγώνα στην ισπανική πρωτεύουσα την Κυριακή, περνώντας από μεταλλικά κιγκλιδώματα και βγαίνοντας στον δρόμο. Η αστυνομία αναπτύχθηκε σε μεγάλους αριθμούς, αλλά ο αγώνας διακόπηκε.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν τη ματαίωση του τελευταίου κομματιού του αγώνα. «Ο αγώνας τελείωσε», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο Reuters.

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι 100.000 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης την Κυριακή.

Οι διαμαρτυρίες έχουν επανειλημμένα στραφεί εναντίον της ομάδας Israel-Premier Tech, η οποία ανήκει στον ισραηλινο-καναδό κατασκευαστή ακινήτων Sylvan Adams, λόγω του πολέμου του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Adams, πρόεδρος της περιοχής Ισραήλ του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, αναφέρεται από τον οργανισμό ως «δεσμευμένος στην προώθηση της παγκόσμιας εικόνας του Ισραήλ».

Η Lily Mayers, ανεξάρτητη δημοσιογράφος, δήλωσε στο Al Jazeera: «Σήμερα το απόγευμα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν… με σημαίες και πανό υπέρ της Παλαιστίνης. Γύρω στις 6:30 μ.μ. [16:30 GMT], πλήθη κατέκλυσαν τον δρόμο, σπρώχνοντας τα εμπόδια και συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε δραματικό βαθμό.

«Η αστυνομία σε απάντηση χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών για να τους απωθήσει».

Τέλος, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Μιλώντας σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μάλαγα την Κυριακή, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί το τέλος της Vuelta».