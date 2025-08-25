H Ρωσία κατέλαβε ακόμα έναν ουκρανικό οικισμό

Άλλος ένας ουκρανικός οικισμός καταλήφθηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/08) ότι κατέλαβε άλλον έναν οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολική Ουκρανία), όπου εισήλθε για πρώτη φορά τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με την καθημερινή αναφορά του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το χωριό Ζαπορίζκε, που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Βελίκα Νοβοσίλκα η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των Ρώσων από τον Ιανουάριο.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται δύο μέρες αφότου η Ρωσία έκανε γνωστό, πάλι μέσω του Υπουργείου Άμυνας στο Telegram στις 22 Αυγούστου, ότι κατέλαβε τα χωριά Κατερινίφκα, Βολοντιμιρίφκα και Ρούσιν Γιαρ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, περιοχή που έχει ήδη προσαρτήσει η Μόσχα.

Έχοντας αυτή την ώρα στην κατοχή του περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.