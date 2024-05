Hind’s Hall: Το νέο τραγούδι του Macklemore είναι ύμνος στις φοιτητικές καταλήψεις για τη Γάζα

Ο ράπερ Macklemore προκαλεί σεισμό στις ΗΠΑ με ένα αντι-ισραηλινό τραγούδι, στο οποίο στηρίζει τις καταλήψεις των φοιτητών διαδηλωτών στα αμερικανικά Πανεπιστήμια και επικρίνει την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Εδώ και μερικές ώρες τον γύρο του διαδικτύου και των social media κάνει το κλιπ του νέου τραγουδιού του Αμερικανού ράπερ Macklemore, με το οποίο τάσσεται υπέρ της Παλαιστίνης και υποστηρίζει σθεναρά τους φοιτητές διαδηλωτές στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ που συνεχίζουν τις καταλήψεις διαμαρτυρόμενοι ενάντια στο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Hind’s Hall πήρε το όνομά του από το κτίριο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Hamilton Hall, το οποίο μετονόμασαν οι διαδηλωτές φοιτητές ως φόρο τιμής στην Hind Rajab, ένα εξάχρονο κοριτσάκι που σκοτώθηκε στη Γάζα.

Στο Hind’s Hall, ο Macklemore χαρακτηρίζει το Ισραήλ ως “ένα κράτος που πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύστημα απαρτχάιντ για να διατηρήσει μια βίαιη ιστορία κατοχής που επαναλαμβάνεται τα τελευταία 75 [χρόνια]” και απευθύνεται στον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας πως “το αίμα είναι στα χέρια σου“.

Σε άλλο σημείο του τραγουδιού του ο Macklemore επικρίνει τη βίαιη καταστολή της Αστυνομίας που καταφτάνει στα campus των Πανεπιστημίων για να διαλύσει τις καταλήψεις που πραγματοποιούν οι φοιτητές.

“If students in tents posted on the lawn / Occupying the quad is really against the law / And a reason to call in the police and their squad / Where does genocide land in your definition, huh?” he raps, referring to the police crackdown against protests“, αναφέρουν οι στίχοι.

Ο Macklemore επικρίνει επίσης τη μουσική βιομηχανία που κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα “είναι σιωπηλή και συνυπεύθυνη στην πλατφόρμα της σιωπής της“, ζητώντας “άμεση κατάπαυση του πυρός“. Από τα βέλη του δεν ξέφυγε ούτε ο ράπερ Drake, σε μία αναφορά στον καυγά του με τον Kendrick Lamar που έχει κατακλύσει τη μουσική βιομηχανία των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες με τα diss tracks που δημοσιεύονται το ένα μετά το άλλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα έσοδα από το κομμάτι θα διατεθούν στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες.