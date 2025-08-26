Η Μποτσουάνα κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία λόγω ελλείψεων φαρμάκων

Η Μποτσουάνα αντιμετωπίζει σοβαρή υγειονομική κρίση, με την κυβέρνηση να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία.

Η Μποτσουάνα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικά φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό.

Ο πρόεδρος Ντούμα Μπόκο έκανε την ανακοίνωση σε τηλεοπτικό διάγγελμα τη Δευτέρα, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο θα τεθεί υπό στρατιωτική επίβλεψη.

Η διαχείριση των ελλείψεων, τόνισε, θα είναι «ιδιαιτέρως δαπανηρή, λόγω των περιορισμένων οικονομικών μας δυνατοτήτων».

Η οικονομία της χώρας, που αριθμεί 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, έχει πληγεί από την πτώση της διεθνούς αγοράς διαμαντιών, καθώς η Μποτσουάνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο. Η πίεση αυτή, σε συνδυασμό με τις περικοπές της αμερικανικής βοήθειας, έχει οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

«Η δουλειά θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι να διορθωθεί ολόκληρη η αλυσίδα προμηθειών», υπογράμμισε ο Μπόκο, ανακοινώνοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε κονδύλι έκτακτης ανάγκης ύψους 250 εκατομμυρίων πουλά (13,8 εκατ. λίρες, 18,3 εκατ. δολάρια).

Ο 55χρονος πρόεδρος, δικηγόρος με σπουδές στο Χάρβαρντ, έγραψε ιστορία όταν ο συνασπισμός του, Umbrella for Democratic Change (UDC), επικράτησε με ευρεία πλειοψηφία στις εκλογές στο τέλος του περασμένου έτους, τερματίζοντας την εξουσία του κόμματος που κυβερνούσε επί 58 χρόνια.

Πριν αναλάβει καθήκοντα, είχε δηλώσει ότι κύρια προτεραιότητά του είναι να «θεραπεύσει» μια οικονομία υπερβολικά εξαρτημένη από τα διαμάντια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως γράφει το BBC, το υπουργείο Υγείας της Μποτσουάνα είχε προειδοποιήσει ότι αντιμετωπίζει «σοβαρές προκλήσεις», μεταξύ των οποίων ελλείψεις φαρμάκων και χρέη άνω του 1 δισ. πουλά (55,2 εκατ. λίρες).

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρεών αποδόθηκε στη νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά νοσοκομεία, για υπηρεσίες που δεν παρέχονται στο δημόσιο σύστημα.

Ο υπουργός Υγείας, δρ Στίβεν Μοντίσε, ανέφερε ότι στις ελλείψεις περιλαμβάνονται φάρμακα και υλικά για τη θεραπεία καρκίνων, θεραπείες HIV και φάρμακα για τη φυματίωση, μεταξύ άλλων.

Πριν από τις περικοπές που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν το ένα τρίτο της εθνικής απάντησης της Μποτσουάνα στον HIV, σύμφωνα με την UNAIDS.

Το υπουργείο Υγείας αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει προσωρινά τα παραπεμπτικά για προγραμματισμένες επεμβάσεις και μη επείγουσες ιατρικές περιπτώσεις, όπως μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση εξέφρασε αισιοδοξία. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σύντομα, πολύ σύντομα, θα τα καταφέρουμε. Το πρόβλημα αυτό σίγουρα δεν είναι ανυπέρβλητο», δήλωσε ο δρ Μοντίσε.

Στο πλαίσιο της διανομής με τη συνδρομή του στρατού, τα πρώτα φορτηγά αναχώρησαν τη Δευτέρα από την πρωτεύουσα Γκαμπορόνε, με προορισμό απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η UNICEF απηύθυνε έκκληση για «άμεση δράση» στη χώρα, ώστε να «προστατευθεί η υγεία και το μέλλον κάθε παιδιού στη Μποτσουάνα».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «ο υποσιτισμός είναι καθημερινό πρόβλημα» στην πόλη D’Kar, σημειώνοντας ότι «η παρέμβαση του προέδρου επιβεβαιώνει όσα εμείς βλέπουμε στο πεδίο».