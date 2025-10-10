Η Επιτροπή Νόμπελ απαντά στον Τραμπ: “Επιλέξτε τις κάλπες, όχι τις σφαίρες”

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Jørgen Watne Frydnes, εξηγεί γιατί απονεμήθη το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και στέλνει ένα μήνυμα στους αυταρχικούς ηγέτες του κόσμου.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για την “άοκνη προσπάθειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία“, συνοδεύτηκε από την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθούσε διακαώς να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δήλωση μέσω εκπροσώπου του καταδίκασε την Επιτροπή Νόμπελ για το γεγονός ότι δεν επιλέγη ο ίδιος για το βραβείο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως “η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη“.

Ωστόσο, η Επιτροπή Νόμπελ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη και σε δηλώσεις του μετά την απονομή της Ματσάδο, ο πρόεδρός της έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα, απαντώντας εμμέσως στον πρόεδρο Τραμπ και όλους τους αυταρχικούς ηγέτες που θα τολμήσουν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα.

Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους αυταρχικούς ηγέτες: επιλέξτε τις κάλπες, όχι τις σφαίρες.

Με αυτή τη φράση, ο Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, περιέγραψε το μήνυμα που συνοδεύει το Νόμπελ Ειρήνης 2025, καλώντας μάλιστα αυταρχικούς ηγέτες, όπως τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, “να ακούνε τον λαό, να αποδεχθούν τα αποτελέσματα των περσινών εκλογών, και να ξεκινήσουν μία ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία“. Επιβεβαίωσε δε πως το βραβείο βγαίνει από τα σύνορα της Βενεζουέλας και απευθύνεται σε κάθε ακτιβιστή εκεί έξω που μάχεται υπέρ της ειρήνης.

Ο Φρίντνες εξήγησε ότι η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε στο θάρρος και την αφοσίωση της Ματσάδο στον δημοκρατικό αγώνα της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως “αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα πολιτικού θάρρους και ειρηνικής αντίστασης απέναντι στην καταπίεση”.

