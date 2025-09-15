Η ερώτηση του Τραμπ που άφησε άναυδο τον απεσταλμένο του στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ αποκάλυψε την απορία που είχε ο Τραμπ για τον πόλεμο, πριν ενάμιση μήνα.

Ο Κιθ Κέλογκ είναι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, στην Ουκρανία. Το σαββατοκύριακο βρέθηκε σε διάσκεψη ασφαλείας, στο Κίεβο. Από την “κεντρική” σκηνή, έκανε μια αποκάλυψη που προκάλεσε εντυπώσεις.

Όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε ρωτήσει τον περασμένο μήνα “ποιος κερδίζει τον πόλεμο” στην Ουκρανία. Για την ακρίβεια, αν κερδίζει η Ρωσία.

«Μου τέθηκε στην πραγματικότητα αυτή η ερώτηση από τον πρόεδρο Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, πιθανώς πριν από έξι εβδομάδες.

Αποκρίθηκα κάπως δυναμικά πριν του πω “κύριε πρόεδρε, μην ακούτε μόνο εμένα. Είναι έξω ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν. Φέρτε τον μέσα. Κάντε του αυτή την ερώτηση. Είναι ο κύριος στρατιωτικός σας σύμβουλος”. Αυτό και έγινε, με τον Νταν να επιβεβαιώνει πως δεν κερδίζουν οι Ρώσοι».

Ο κορυφαίος διπλωμάτης είπε επίσης, ότι ο Πούτιν φαίνεται να παίρνει αυτό που θέλει στις προσπάθειές του να καταλάβει τα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας.