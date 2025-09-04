Η Φλόριντα “επαναστατεί” κατά των εμβολίων, οι ειδικοί προειδοποιούν για καταστροφή

Η Φλόριντα σχεδιάζει να καταργήσει όλους τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τα σχολεία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από ειδικούς δημόσιας υγείας.

Η Φλόριντα σχεδιάζει να τερματίσει όλες τις κρατικές εντολές για εμβολιασμούς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για τους μαθητές να εμβολιάζονται προκειμένου να φοιτήσουν στα σχολεία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Γενικός Χειρουργός της Πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο.

Αυτή η κίνηση, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη ανησυχία των ειδικών της δημόσιας υγείας, οι οποίοι προειδοποίησαν για σοβαρές επιδημίες μεταξύ παιδιών, τουριστών και ατόμων με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο Λαντάπο, μαζί με τον Κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, παρουσίασαν το ζήτημα του εμβολιασμού ως ζήτημα προσωπικής επιλογής.

«Κάθε μία από αυτές τις εντολές είναι λανθασμένη και αποπνέει περιφρόνηση και σκλαβιά», δήλωσε ο Λαντάπο σε συνέντευξη Τύπου στην Τάμπα. «Ποιος είμαι εγώ ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, ή ποιος είμαι εγώ ως άνθρωπος που στέκομαι εδώ τώρα για να σας πω τι να κάνετε με το σώμα σας;»

Ο Λαντάπο δήλωσε ότι η υπηρεσία του θα καταργήσει τις υποχρεώσεις για περίπου έξι εμβόλια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, αλλά θα χρειαστεί να συνεργαστεί με το νομοθετικό σώμα της Φλόριντα, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί, για ένα ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Δεν διευκρίνισε ποιες εντολές εμβολιασμού θα καταργηθούν. Ο ΝτεΣάντις, Ρεπουμπλικανός, έκανε την αντίθεση στις εντολές για την COVID-19 και τις προφυλάξεις κεντρικό πυλώνα της πρώτης του θητείας.

«Η ιατρική ελευθερία είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε πολύ ευσυνείδητα», είπε ο ΝτεΣάντις.

Προειδοποιήσεις από ειδικούς και στοιχεία για τις επιδημίες

Σύμφωνα με το Reuters, όλες οι Πολιτείες των ΗΠΑ έχουν απαιτήσεις για εμβολιασμούς προκειμένου να φοιτήσει κάποιος σε δημόσια σχολεία, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που ποικίλλουν ανά Πολιτεία.

Τα ποσοστά εμβολιασμού για αρκετές ασθένειες, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και η πολιομυελίτιδα, μειώθηκαν στους μαθητές νηπιαγωγείων των ΗΠΑ για τη σχολική χρονιά 2024-25, σύμφωνα με ομοσπονδιακά δεδομένα. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) δημοσίευσε τα νέα στοιχεία τον Ιούλιο εν μέσω μιας αυξανόμενης επιδημίας ιλαράς, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα εκείνο τον μήνα να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που η ασθένεια κηρύχθηκε εξαλειμμένη στις ΗΠΑ το 2000.

Η Δρ. Τίνα Ταν, πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής, δήλωσε ότι η κίνηση της Φλόριντα «θα είναι μια μεγάλη καταστροφή».

«Θα έχουμε πολλαπλές επιδημίες ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια και εξάπλωση αυτών των ασθενειών», είπε. «Αυτά τα παιδιά θα τις φέρουν στα σπίτια τους».

Πρόσθεσε ότι εάν η Φλόριντα προχωρήσει στην κατάργηση όλων των εντολών εμβολιασμού, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει και τις απαιτήσεις εμβολιασμού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή άλλα μέρη που απαιτούν εμβολιασμούς.

Η απόφαση θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο ασθένειας και θανάτου ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, οι οποίοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Επίσης, επειδή η Φλόριντα είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να εξαπλώσει ασθένειες σε άλλες Πολιτείες.

Ο Δρ. Μάικλ Όστερχολμ, ειδικός σε λοιμώδεις ασθένειες στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, χαρακτήρισε την απόφαση «απερίσκεπτη».

«Κάθε γονιός παιδιού που θα πεθάνει ή θα νοσηλευτεί με μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο θα ξέρει ακριβώς τον λόγο», είπε ο Όστερχολμ, ο οποίος βοηθά στην οργάνωση του «Vaccine Integrity Project», μιας ομάδας ειδικών στη δημόσια υγεία και τις λοιμώδεις ασθένειες, που σχηματίστηκε λόγω ανησυχιών για αλλαγές στην πολιτική εμβολίων των ΗΠΑ.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής εμβολίων για την COVID ήταν πτωτικές, με την Pfizer να καταγράφει πτώση 0,9% και τη Moderna 1,4%.

Πολιτικές αντιδράσεις και νέα “συμμαχία”

Ο υπουργός Υγείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει από καιρό αμφισβητήσει την ασφάλεια των εμβολίων και έχει προωθήσει την άποψη ότι τα εμβόλια συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών αυτισμού, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του φέτος, ο Κένεντι έχει προχωρήσει σε κινήσεις για την αναμόρφωση της πολιτικής των ΗΠΑ για τα εμβόλια, απολύοντας ειδικούς συμβούλους του CDC για τα εμβόλια και αντικαθιστώντας τους με άτομα που μοιράζονται ενστερνίζονται τις απόψεις του.

Την περασμένη εβδομάδα, η διευθύντρια του CDC αποπέμφθηκε μετά από διαφωνία με τον Κένεντι για την πολιτική εμβολίων, προκαλώντας την παραίτηση τεσσάρων από τους ανώτερους αξιωματούχους της υπηρεσίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να εμπιστευτούν την ικανότητά τους να διατηρήσουν την επιστημονική ακεραιότητα.

Ο ΝτεΣάντις δήλωσε την ότι ιδρύει μια επιτροπή για να ευθυγραμμίσει την Πολιτεία με την ατζέντα του Κένεντι για την υγεία, η οποία θα παρέχει επίσης στοιχεία για ένα νομοθετικό πακέτο. Το νομοθετικό σώμα δεν θα συνεδριάσει πριν από τον Ιανουάριο.

Ο Λαντάπο είπε ότι ως κορυφαίος αξιωματούχος δημόσιας υγείας της Πολιτείας, δεν έχει την εξουσία να επιβάλει ορισμένους εμβολιασμούς. «Το σώμα σας είναι ένα δώρο από τον Θεό», είπε. «Το τι βάζετε στο σώμα σας εξαρτάται από τη σχέση σας με το σώμα σας και τον Θεό σας. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα».

Ο Λαντάπο έχει επικρίνει τα mRNA εμβόλια για την COVID των Pfizer και BioNTech και Moderna, και το 2023 κάλεσε τις ρυθμιστικές αρχές να μελετήσουν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε επιβλαβείς επιπτώσεις τους, χωρίς να προσκομίσει επιστημονικά στοιχεία. Τα εμβόλια για την COVID, τον πρώτο χρόνο της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έσωσαν περίπου 14,4 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Infectious Diseases.

Ο Λαντάπο κάλεσε επίσης τις κοινότητες της Φλόριντα να σταματήσουν την προσθήκη φθορίου στο πόσιμο νερό.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID, ο Λαντάπο συμβουλεύτηκε την Τρέισι Μπεθ Χόεγκ, γιατρό αθλητικής ιατρικής που εργαζόταν για εκείνον ως επιδημιολόγος. Η Χόεγκ ήταν αντίθετη με τις μάσκες και τις καθολικές εντολές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και με τη χρήση ορισμένων παιδικών εμβολίων. Τώρα εργάζεται στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).