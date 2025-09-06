Η Κάγια Κάλας αγνοεί πως Ρωσία και Κίνα ήταν μεταξύ των νικητών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας χαρακτήρισε “αφήγημα” ότι Ρωσία και Κίνα ήταν μεταξύ των νικητών κατά του ναζισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σε ένα πρωτοφανές ιστορικό ατόπημα προχώρησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια δηλώσεων που πραγματοποίησε.

Σχολιάζοντας δηλώσεις που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι αναφερόμενοι στην Κίνα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης για την κοινή τους νίκη επί του ναζισμού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την χαρακτήρισε “αφήγημα” τονίζοντας μάλιστα πως “σήμερα οι άνθρωποι δεν διαβάζουν πολύ και δεν θυμούνται την ιστορία”, δήλωση τουλάχιστον ειρωνική, καθώς η ίδια ήταν εκείνη η οποία αγνοεί την ιστορία, και μάλιστα τόσο βασικές πτυχές της όπως ποιες ήταν οι χώρες που οδήγησαν στην ήττα τις Δυνάμεις του Άξονα.

«Η Ρωσία στράφηκε προς την Κίνα και είπε: “Η Ρωσία και η Κίνα πολέμησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κερδίσαμε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, νικήσαμε τον ναζισμό” και σκέφτηκα: “Εντάξει, αυτό είναι κάτι καινούριο”. Αν γνωρίζεις την ιστορία, αυτό εγείρει πολλά ερωτήματα. Σήμερα, οι άνθρωποι δεν διαβάζουν πολύ και δεν θυμούνται την ιστορία. Είναι σαφές ότι πιστεύουν αυτά τα αφηγήματα», είπε η Κάλας.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας –που εμφανίστηκαν μαζί σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο– εκπροσωπούν μια «αυταρχική συμμαχία» που αμφισβητεί τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

«Ενώ οι Δυτικοί ηγέτες συγκεντρώνονται στη διπλωματία, μια αυταρχική συμμαχία αναζητά έναν ταχύ δρόμο προς μια νέα παγκόσμια τάξη», δήλωσε συγκεκριμένα η Κάλας, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες και πρόσθεσε:

«Βλέποντας τον πρόεδρο Σι να στέκεται δίπλα στους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας σήμερα στο Πεκίνο, δεν πρόκειται απλώς για αντιδυτικές εικόνες· αυτό αποτελεί άμεση πρόκληση στο διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες.»

Την έντονη αντίδραση της Κίνας προκάλεσαν οι δηλώσεις της Κάλας

Από πλευράς Κίνας, οι ανιστόρητες δηλώσεις της Κάλας δεν έμειναν αναπάντητες, με εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει την Πέμπτη ότι τα σχόλια της αξιωματούχου της ΕΕ ήταν γεμάτα ιδεολογικές προκαταλήψεις και έδειξαν έλλειψη βασικών ιστορικών γνώσεων. «Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο και εξαιρετικά ανεύθυνο», υπογραμμίζοντας ότι η Κίνα αντιτίθεται σταθερά και καταδικάζει σθεναρά τέτοιες δηλώσεις.

Ο Γκουό είπε επίσης ότι τα σχόλια αυτά υποκινούν ανοιχτά την αντιπαράθεση, δεν σέβονται την ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και βλάπτουν τα ίδια τα συμφέροντα της ΕΕ.

Σημείωσε επίσης ότι ο Πόλεμος Αντίστασης του Κινεζικού Λαού κατά της Ιαπωνικής Επίθεσης υπήρξε σημαντικό τμήμα του Παγκόσμιου Αντιφασιστικού Πολέμου. «Πριν από 80 χρόνια, ο κινεζικός λαός έκανε τεράστιες εθνικές θυσίες για να σώσει τον ανθρώπινο πολιτισμό και να υπερασπιστεί την παγκόσμια ειρήνη. Κατά την περίοδο αυτή, φίλοι από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρείχαν επίσης πολύτιμη βοήθεια και στήριξη στον κινεζικό λαό στον αγώνα του ενάντια στην επίθεση», είπε.

«Μόνο θυμούμενοι την ιστορία μπορούμε πραγματικά να διαφυλάξουμε την ειρήνη», δήλωσε ο Γκουό. Η σοβαρή τελετή μνήμης της Κίνας για την 80ή επέτειο της νίκης στον Πόλεμο Αντίστασης του Κινεζικού Λαού κατά της Ιαπωνικής Επίθεσης και στον Παγκόσμιο Αντιφασιστικό Πόλεμο έχει στόχο να θυμίσει την ιστορία, να τιμήσει τους πεσόντες, να εκτιμήσει την ειρήνη και να ανοίξει τον δρόμο για το μέλλον. Μαζί με όλες τις φιλειρηνικές χώρες, η Κίνα επιδιώκει να διαφυλάξει τα επιτεύγματα της νίκης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη μεταπολεμική διεθνή τάξη, τόνισε.

«Σε μια περίοδο που η διεθνής σκηνή χαρακτηρίζεται από αναταραχή και αβεβαιότητα, ο κόσμος χρειάζεται ενότητα και συνεργασία περισσότερο από ποτέ. Ως γενέτειρα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει σε βάθος την ιστορία, να αντλήσει διδάγματα από αυτήν και να ενισχύσει την αλληλεγγύη. Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν πεισματικά να προσκολλώνται σε μια νοοτροπία Ψυχρού Πολέμου και βαθιές ιδεολογικές προκαταλήψεις, δημιουργώντας σκόπιμα αντιπαραθέσεις και διχασμό. Αυτό δεν εξυπηρετεί τα ίδια τα συμφέροντα της ΕΕ και θα βλάψει περαιτέρω την αξιοπιστία και την επιρροή της σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα εγκαταλείψουν τις στενές προκαταλήψεις και την αλαζονική αυτάρκεια, θα υιοθετήσουν μια σωστή θεώρηση της ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μια ορθολογική κατανόηση της Κίνας, θα διορθώσουν άμεσα τα λανθασμένα σχόλιά τους, θα εξαλείψουν τις αρνητικές συνέπειες και θα συμβάλουν περισσότερο στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα και στις σχέσεις Κίνας-ΕΕ, αντί για το αντίθετο.