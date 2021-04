Η Κέιτλιν Τζένερ στα χνάρια του Τραμπ: Ποιο αξίωμα πρόκειται να διεκδικήσει

H Κέιτλιν Τζένερ μπορεί να βαδίσει στα βήματα του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και να γίνει η νέα κυβερνήτης της Καλιφόρνια; Ίσως αυτή η πρόταση πριν από το 2003 να ακουγόταν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως ήδη το δεύτερο σκέλος της έχει πραγματοποιηθεί και ο Αυστριακός ηθοποιός έχει ολοκληρώσει μια θητεία στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα της Καλιφόρνια. Η 71χρονη Τζένερ, φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τη δική της υποψηφιότητα.

Δημοσίευμα των Los Angeles Times αναφέρει πως υπάρχουν τουλάχιστον 3 επιβεβαιωμένες πηγές από το περιβάλλον της Τζένερ, πως σκοπεύει να αναμετρηθεί εκλογικά με τον νυν κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκέβιν Νιούσομ, κατά τις επαναληπτικές εκλογές που θα διεξαχθούν φέτος το φθινόπωρο. Το 2003, επίσης εν μέσω επαναληπτικών εκλογών, ο 'Terminator' είχε καταφέρει να ανατρέψει τον κυβερνήτη Γκρέι Ντέιβις, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτείας. Μπορεί η ιστορία να επαναληφθεί;

Ουδείς μπορεί να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα με σιγουριά. Ο σύμβουλος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Ρομπ Στάτζμαν θεωρεί 'ανεπαρκή' μια τέτοια υποψηφιότητα, εξηγώντας στους Times του Los Angeles πως "ο Σβαρτσενέγκερ όταν ξεκινούσε την πολιτική του καριέρα ήταν ο πιο δημοφιλής άνθρωπος στον κόσμο. Η Κέιτλιν είναι σίγουρα δημοφιλής, αλλά όχι τόσο δημοφιλής". Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Στάτζμαν, όταν μια εκλογική εκστρατεία διεξάγεται μέσω τίτλων σε tabloid περιοδικά τότε "οι δυναμικές είναι μη προβλέψιμες" και όλα μπορούν να συμβούν.

Για αρκετούς Ρεπουμπλικάνους, η προοπτική της Τζένερ δεν είναι και για πέταμα. Οι Δημοκρατικοί διατηρουν προβάδισμα 22% στην πολιτεία και οι πηγές των LA Times αναφέρουν πως ήδη η Caroline Wren, μια εκ των χρηματοδοτών της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχει πλησιάσει την γνωστή transgender γυναίκα, με την προοπτική της συνεργασίας. Την ίδια στιγμή, δυο ακόμα γνωστοί Ρεπουμπλικάνοι, ο πρώην δήμαρχος Κέβιν Φάλκονερ και ο Ντάγκ Όζι, έχουν εκφράσει σαφές ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στις εκλογές. Στο τέλος του μήνα, θα γίνει σαφές ποιός θα λάβει το χρήσμα του αμερικάνικου συντηρητικού κόμματος.

Η Κέιτλιν Τζένερ αν και ψήφισε υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, στη συνέχεια δήλωσε απογοητευμένη από την προσέγγιση του σε ζητήματα της trans κοινότητας, όπως οι κυρώσεις σε transgender άτομα που θέλουν να υπηρετήσουν στο στρατό. Αξίζει να τονίσουμε πως η ίδια έχει εκφράσει αντικρουόμενες αντιλήψεις σε ζητήματα όπως αυτό του γάμου των ομοφυλόφυλων ζευγαριών, δηλώνοντας "παλαιομοδίτισσα πριν από 6 χρόνια. Σήμερα τους υποστηρίζει 100%.

Μπορεί τελικά η πρώην πρωταγωνίστρια του 'Keeping Up With the Kardashians' να γίνει ο νέος Ντόναλντ Τραμπ; Δύσκολα. Αν και η ιστοριά έχει δείξει πως στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή, τα πρωτοσέλιδα των tabloid εύκολα μπορούν να πάρουν μορφή και να διαβούν το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

