Ο διευθυντής του FBI τα έκανε όλα λάθος στην υπόθεση Κερκ

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ… κλήθηκε σε απολογία, με τον Λευκό Οίκο να ανοίγει το δρόμο για αντικατάσταση. Ποιος φαίνεται να είναι ο νέος εκλεκτός.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο άνθρωπος που συνελήφθη, ως ύποπτος για το θάνατο του Τσάρλι Κερκ, μετά ένα διήμερο αδυναμίας του FBI να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τον δράστη της εν ψυχρώ δολοφονίας, καθυστερώντας να αποδεσμεύσει κρίσιμες πληροφορίες και εικόνες του υπόπτου.

Αυτό το κενό, μεταξύ δράσης και αντίδρασης του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, οδήγησε στην έντονη κριτική εναντίον του Κας Πατέλ, διευθυντή του FBΙ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μετράει ημέρες στο πόστο.

Τα ολισθήματα του Πατέλ

Ο Πατέλ πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον των επιτροπών εποπτείας της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Τρίτη για να συζητήσει πώς χειρίστηκε την έρευνα για τη δολοφονία του Κερκ και τυχόν επιχειρησιακά λάθη.

Τι έκανε;

Ας δούμε τα best of.

Την Τετάρτη ανήρτησε στα social media πως ο υπόδικος έχει συλληφθεί, πριν συλληφθεί.

Οι τοπικές αρχές πιάστηκαν εξαπίνης, ενώ προετοιμάζονταν να ενημερώσουν τους πολίτες -μέσω τηλεοπτικού μηνύματος- πως ο δολοφόνος εξακολουθούσε να διαφεύγει. Λίγο αργότερα, το FBI διευκρίνισε πως δύο άτομα είχαν ανακριθεί και αφεθεί ελεύθεροι και ότι η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη.

Tην Πέμπτη, οι ερευνητές στο Όρεμ της Γιούτα καθυστέρησαν συνέντευξη Τύπου το απόγευμα, επικαλούμενοι «ραγδαίες εξελίξεις», καθώς ο Πατέλ αναμενόταν από τη Νέα Υόρκη. Όταν οι αξιωματούχοι ανέβηκαν στο βήμα αργά το βράδυ, ο διευθυντής του FBI δεν μίλησε, με πολλαπλές πηγές να εξηγούν πως είχε λάβει εντολή να μην το κάνει, αφού οι έρευνες δεν είχαν εντοπίσει ακόμα κάποιον ύποπτο.

Την Παρασκευή, όταν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνελήφθη ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ως ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ, την ενημέρωση ανέλαβε ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ, καθώς πολλοί ανησυχούσαν πως ίσως ο Πατέλ να κάνει νέα γκάφα.

Λίγες ώρες μετά, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας επαίνεσε την αποτελεσματικότητα του Γραφείου στην έρευνα. Δηλαδή, τον εαυτό του.

Δέχθηκε νέο κύκλο “πυρών” που δεν σταμάτησαν μετά τη δημόσια στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε υπερήφανος για το FBI και την επιλογή του, για επικεφαλής.

Βέβαια, στα παρασκήνια ο Τραμπ φέρεται να είναι δυσαρεστημένος και με άλλους χειρισμούς του Πατέλ, όπως τη δημόσια διαμάχη, με τον Γενικό Εισαγγελέα, AG Μπόντι σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης, Τζέφρι Έπσταϊν από την κυβέρνηση.

Ο Άντριου Μπέιλι ήταν παλιά, πρώτη επιλογή του Τραμπ για επικεφαλής του FBI. AP Photo Jeff Roberson

Ποιος προαλείφεται για διευθυντής του FBI

Πέραν τόσων έκανε (ή δεν έκανε) ο Πατέλ με τη σύλληψη του Ρόμπινσον, ανήμερα της εκτέλεσης του Κερκ τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του FBI υπέβαλαν αγωγή, κατηγορώντας τον διευθυντή και τον αναπληρωτή ότι τους απέλυσαν παράνομα, στο πλαίσιο μιας πολιτικής εκκαθάρισης που διεξήγαγαν το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Λευκός Οίκος.

Αυτό είναι κάτι που ο Πατέλ είχε υποσχεθεί πως δεν θα κάνει ποτέ, στην ακρόαση για την επικύρωση της ανάληψης της θέσης, ενώπιον της Γερουσίας.

Κατόπιν όλων αυτών, όπως αναφέρει το Fox News, προέκυψαν τα σενάρια που θέλουν να έχουν αρχίσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, για την απομάκρυνση του. Ονομάστηκε και διάδοχος: ο Άντριου Μπέιλι.

Ο δικηγόρος και γενικός εισαγγελέας του Μιζούρι από το 2023 έως το 2025, είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ και υπηρέτησε στο Ιράκ. Ως Γενικός Εισαγγελέας, είχε την αρμοδιότητα να προΐσταται των διωκτικών αρχών της Πολιτείας, να εποπτεύει τους δικαστικούς υπαλλήλους και να ασκεί ποινική δίωξη, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν μηνύσεως ή εγκλήσεως.

Υιοθέτησε αυστηρή πολιτική γραμμή που περιλάμβανε καταστολή ορισμένων μορφών κοινωνικών διαμαρτυριών και την προώθηση αυστηρών νομικών μέτρων, σε ζητήματα που θεωρούσε σημαντικά για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια.

O Mπέιλι διαψεύδει τις πηγές του Fox

Ο Μπέιλι λοιπόν, έχει ενημερώσει πως φιλοδοξεί να γίνει ο κυβερνήτης της πολιτείας, αναμένεται να ορκιστεί σήμερα, ως αναπληρωτής διευθυντής του FBI. Θα μοιραστεί τη θέση με τον Νταν Μπονγκίνο, ο οποίος επίσης, φέρεται να μετράει αντίστροφα για την απομάκρυνση του -και αυτός λόγω Έπσταϊν.

Οι πληροφορίες ωστόσο, αναφέρουν ότι ο Μπέιλι δεν θα άφηνε τις πολιτικές του βλέψεις, για να λειτουργήσει υπό του Πατέλ, τον οποίον ουδείς στον Λευκό Οίκο, εμπιστεύεται πια. Έχοντες γνώση λένε πως ο Τραμπ επέλεξε τον άνθρωπο του, για να ηγηθεί της ομάδας που θα στοχεύσει σε “δίκτυα” του FBI, τα οποία θεωρούνται αντίθετα προς τις πολιτικές του.

Σύμφωνα τώρα, με τον Νόμο Μεταρρύθμισης Κενών Θέσεων του 1998, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ο Μπέιλι, ο οποίος αρχίζει δουλειά από σήμερα, θα είναι επιλέξιμος να καλύψει τη θέση του Διευθυντή του FBI (εφόσον προκύψει κενό) εφόσον έχει “κλείσει” 3 μήνες προϋπηρεσίας.

Εάν επιλεγεί άλλος διευθυντής για το FBI, ο Πατέλ μπορεί να αναλάβει άλλο διοικητικό ρόλο στην υπηρεσία -δεν θα απολυθεί, απαραίτητα.

Σε δήλωσή του στο Fox, το νέο Νο2 του FBI διέψευσε το σενάριο που τον θέλει να γίνεται διευθυντής. Είπε ότι «οποιαδήποτε υπόνοια ότι προσλήφθηκα για να αντικαταστήσω οποιονδήποτε στην ηγεσία του FBI ή ότι ο διορισμός μου μετατρέπεται σε ένδειξη διχασμού, είναι απλώς ψευδής. Είναι τιμή μου που υπηρετώ το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να διατηρήσουμε το έθνος μας ασφαλές».

Κοντός ψαλμός, αλληλούια.