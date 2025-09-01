Η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει τις βίζες για όσους έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Οι ΗΠΑ παγώνουν τις βίζες για όσους κατέχουν παλαιστινιακά διαβατήρια, επηρεάζοντας ταξίδια για ιατρική περίθαλψη, πανεπιστημιακές σπουδές, επισκέψεις σε συγγενείς ή για επαγγελματικούς λόγους

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να στοχοποιεί τους παλαιστίνιους, καθώς μετά την απόφασή της να μην εκδώσει βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ώστε να παραστούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, προχωρά στην αναστολή της έγκρισης θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Την είδηση, την οποία επιβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έφερε στο φως την Κυριακή (31/08) η εφημερίδα New York Times. Όπως σημειώνει, οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας. Εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα.

Τα πιο σαρωτικά μέτρα, που περιγράφηκαν σε τηλεγράφημα της 18ης Αυγούστου από την έδρα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς όλες τις αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία, θα εμποδίσουν επίσης πολλούς Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή, καθώς και από τη διασπορά, να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με διάφορους τύπους μη μεταναστευτικών βίζας, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για ευαίσθητες πληροφορίες.

Τα νέα μέτρα επηρεάζουν βίζες για ιατρική περίθαλψη, πανεπιστημιακές σπουδές, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς και επαγγελματικά ταξίδια, τουλάχιστον προσωρινά.

Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε αυτούς τους περιορισμούς, αλλά έρχονται μετά από δηλώσεις αρκετών συμμάχων των ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος τις επόμενες εβδομάδες. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση σε αυτήν την κίνηση αναγνώρισης, την οποία έχει καταδικάσει το Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδόν διετούς πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμη κι όταν η διεθνής κριτική έχει ενταθεί συνεχώς για τη διεξαγωγή της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ και την ανθρωπιστική οδύνη που έχει προκαλέσει.

Οι νέοι περιορισμοί καλύπτουν οποιονδήποτε κατέχει μόνο παλαιστινιακό διαβατήριο, τα οποία εκδόθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990, όταν το Ισραήλ και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (P.L.O.) υπέγραψαν συμφωνίες που ίδρυσαν μια ημιαυτόνομη παλαιστινιακή κυβέρνηση σε τμήματα της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Δεν ισχύουν για Παλαιστίνιους με διπλή υπηκοότητα που χρησιμοποιούν άλλα διαβατήρια ή για όσους έχουν ήδη εξασφαλίσει βίζες.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι διέταξε τους διπλωμάτες να εφαρμόσουν τους νέους περιορισμούς. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει «συγκεκριμένα μέτρα σε συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία και την εθνική μας ασφάλεια σχετικά με τις ανακοινωθείσες περιοριστικές ρυθμίσεις για τους Παλαιστίνιους».

Για να αρνηθεί τις βίζες, η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό που κανονικά εφαρμόζεται πιο περιορισμένα. Συνήθως χρησιμοποιείται για να ζητήσει περισσότερα δικαιολογητικά ή πληροφορίες από συγκεκριμένα άτομα ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τις αιτήσεις τους.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Αμερικανοί υπάλληλοι σε προξενία ενημερώθηκαν να επικαλούνται τον μηχανισμό — το άρθρο 221-G του Νόμου για τη Μετανάστευση και την Ιθαγένεια του 1952 — προκειμένου να αρνούνται βίζες επισκεπτών σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί παλαιστινιακό διαβατήριο στις αιτήσεις του, τουλάχιστον προσωρινά, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. «Με άμεση ισχύ, οι προξενικοί υπάλληλοι λαμβάνουν οδηγίες να αρνούνται, βάσει του άρθρου 221(g) του Νόμου για τη Μετανάστευση και την Ιθαγένεια (INA), σε όλους τους κατά τα λοιπά επιλέξιμους κατόχους διαβατηρίων της Παλαιστινιακής Αρχής που χρησιμοποιούν αυτό το διαβατήριο για αίτηση μη μεταναστευτικής βίζας», αναφέρει το τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η διάταξη αυτή σημαίνει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι, συνήθως με έδρα την Ουάσιγκτον, πρέπει να προβούν σε περαιτέρω έλεγχο του αιτούντος.

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ευρεία χρήση του μέτρου ισοδυναμεί με οριζόντια απόρριψη όλων των παλαιστινιακών αιτημάτων για βίζα.

«Είναι μια ανοιχτού τύπου άρνηση», είπε η Χάλα Ραχρίτ, η οποία υπηρέτησε ως εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αραβική γλώσσα μέχρι τον Απρίλιο του 2024, όταν παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αμερικανική πολιτική στον πόλεμο της Γάζας.

Η Κέρι Ντόιλ, πρώην επικεφαλής νομική σύμβουλος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, είπε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι ανοιχτή σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. «Αν πρόκειται για πραγματική απαγόρευση, τότε με ανησυχεί το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι διαφανείς και να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους για τη βάση μιας τέτοιας απαγόρευσης», σημείωσε.

«Υπάρχουν αληθινές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια;» αναρωτήθηκε η Ντόιλ. «Ή πρόκειται για πολιτικά κίνητρα, για να στηριχθεί η θέση του Ισραήλ και/ή να αποφευχθούν άβολα ζητήματα που θα μπορούσαν να εγερθούν εάν κάποιοι μιλήσουν ανοιχτά για τον πόλεμο; Γιατί δεν τους έβαλαν απλώς στη λίστα με τις απαγορεύσεις βίζας;»

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη ανακοινώσει δύο πιο περιορισμένα μέτρα τις τελευταίες εβδομάδες για τον περιορισμό βίζας σε Παλαιστινίους.

Στις 16 Αυγούστου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι είχε παγώσει την έγκριση επισκεπτικών βίζας για περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους από τη Γάζα, μια δίοδο για όσους αναζητούν ιατρική περίθαλψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους. Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά την τοποθέτηση της ακροδεξιάς Αμερικανίδας ακτιβίστριας Λόρα Λούμερ, η οποία χαρακτήρισε τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα που μεταφέρονται για θεραπεία μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης HEAL Palestine «απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Η HEAL Palestine έχει δηλώσει ότι μετέφερε παιδιά από τη Γάζα σε αμερικανικά νοσοκομεία για περίθαλψη, μεταξύ αυτών και πολλά που έχουν χάσει άκρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν θα εκδώσει βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, με στόχο να αποτραπεί η παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Ρούμπιο έλαβε αυτή την απόφαση για να καταστήσει υπόλογες την Παλαιστινιακή Αρχή και την ΟΑΠ «για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και για την υπονόμευση των προοπτικών ειρήνης».

Το Σάββατο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι η απαγόρευση καλύπτει τον Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και επικεφαλής της ΟΑΠ, καθώς και περίπου 80 ακόμη Παλαιστινίους. Το γραφείο του Αμπάς εξέφρασε «βαθιά λύπη και κατάπληξη» για την απόφαση του Ρούμπιο και κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να «επαναξετάσει και να ανακαλέσει» το μέτρο.