Η Λεπέν καλεί τον Μακρόν να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

Η Μαρίν Λεπέν ζήτησε την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα του κοινοβουλίου και πρότεινε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Γαλλία

Το κοινοβούλιο αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερη πολιτική στιγμή, μια στιγμή αλήθειας, όπου οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να αποκαλύψουν τα καταστροφικά αποτελέσματα πέντε δεκαετιών σπάταλης διαχείρισης», είπε στην έναρξη της ομιλίας της στην κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού η πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν.

Στη συνέχεια, είπε πως «αυτό που θα θυμόμαστε πάνω απ’ όλα είναι η αδιάλλακτη και ανεπιθύμητη αλληλεγγύη των απερχόμενων πολιτικών δυνάμεων» που ευθύνονται για την κατάσταση των πραγμάτων.

Η Λεπέν σημείωσε επίσης πως η συζήτηση σηματοδοτεί «το τέλος της αγωνίας μιας φανταστικής κυβέρνησης», η οποία, όπως λέει, «δεν κυβερνούσε, αλλά απλώς διαχειριζόταν» τη χώρα.

Στη συνέχεια, η ακροδεξιά πολιτικός δήλωσε ότι η Γαλλία χρειάζεται «μία επανεκκίνηση» για να «ξεκινήσει ξανά η μηχανή που είναι επιβαρυμένη με σφάλματα», επιμένοντας ότι ο Μακρόν πρέπει να παραιτηθεί σε αντίδραση. «Αλλά επειδή αυτή η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνον… δεν περιμένω τίποτα σε αυτό το σημείο», όπως είπε στη συνέχεια.

Αντί γι’ αυτό, υποστηρίζει την πρόταση για διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξη πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι αυτή η εξουσία που έχει παραχωρηθεί στον πρόεδρο προορίζεται να είναι «ένα θεσμικό μοχλό για να σπάσει το αδιέξοδο».

Αναγνωρίζει τις φήμες ότι ο Μακρόν δεν έχει πρόθεση να το κάνει, αλλά επιμένει ότι «πρέπει να ενεργήσει από καθήκον… και προς το καλύτερο συμφέρον της χώρας».

«Όλα δείχνουν ότι νομικά, πολιτικά, και ακόμη και ηθικά, η διάλυση δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση», υποστήριξε.