Η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης 2025.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφωνεί την ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης 2025 (State of the Union – SOTEU) στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Παρακολουθήσετε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης ζωντανά εδώ.

Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης είναι η ετήσια ομιλία που εκφωνεί ο/η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην οποία αναγγέλλει τις προτεραιότητες για το προσεχές έτος.

Είναι μια σημαντική στιγμή για τη δημοκρατία της ΕΕ και μια ευκαιρία για:

ανασκόπηση του προηγούμενου έτους

καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ

εξαγγελία νέων πρωτοβουλιών.

Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που ενισχύει τη λογοδοσία. Κάθε ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης παρουσιάζει το όραμα και τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του/της προέδρου για το επόμενο έτος, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για να καθοριστεί η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η ΕΕ και να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών.