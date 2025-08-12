Η Εθνοφρουρά έφτασε στην Ουάσινγκτον – Αντιδράσεις από δημάρχους για τις κινήσεις Τραμπ

Τα πρώτα μέλη της Εθνοφρουράς έφτασαν στην Ουάσινγκτον, κατόπιν εντολής Τραμπ. “Καμπανάκι” από δημάρχους και κυβερνήτες.

Στρατεύματα της Εθνοφρουράς έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στα κεντρικά γραφεία της, στην Ουάσινγκτον, μετά από εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ κήρυξε την Δευτέρα (12/08) «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια», αναπτύσσοντας 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς, για να ενισχύσουν τις εκατοντάδες ομοσπονδιακών αστυνομικών που είχαν σταλεί το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει αυτό που χαρακτήρισε ως μια μαζική επιχείρηση «εκκαθάρισης» με στόχο την εξάλειψη της εγκληματικότητας και την απομάκρυνση αστέγων.

«Η κατάσταση εξελίσσεται σε πλήρη και απόλυτη ανομία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χθες, ο Τραμπ.

Η δήμαρχος της πόλης, Μιούριελ Μπάουζερ, έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς του προέδρου σχετικά με την εγκληματικότητα. Αν και σημειώθηκε αύξηση το 2023, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι από τότε έχει μειωθεί. Η βίαιη εγκληματικότητα στην πόλη βρίσκεται, επίσης, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Ο Τραμπ ανέλαβε τον έλεγχο του αστυνομικού τμήματος της Ουάσινγκτον και ανέπτυξε την Εθνοφρουρά, κάνοντας χρήση νόμων και συνταγματικών εξουσιών που δίνουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μεγαλύτερη ισχύ πάνω στην πρωτεύουσα σε σχέση με άλλες πόλεις. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες αυταρχικές τακτικές αλλού.

Μέλη της Εθνοφρουράς έφτασαν στην Ουάσινγκτον Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον θα συνεργαστεί με τον Τραμπ

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί «πλάι-πλάι» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς καταφθάνουν στην έδρα τους στην πρωτεύουσα.

Μιλώντας μετά από συνάντηση με την υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, στο υπουργείο, η Μπάουζερ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες του επιχειρησιακού μας σχεδίου αυτή τη στιγμή, αλλά θα δείτε το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής να συνεργάζεται χέρι-χέρι με τους ομοσπονδιακούς μας εταίρους, ώστε να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες δράσεις σε όλη την πόλη».

Η Μπάουζερ έχει καλλιεργήσει μια λεπτή ισορροπία στις σχέσεις της με τον Τραμπ από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, αποφεύγοντας τις ευθείες αντιπαραθέσεις όπου είναι δυνατόν. Την Τρίτη (12/08), υιοθέτησε συμφιλιωτικό τόνο και είπε ότι θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τους πρόσθετους πόρους για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

«Αυτό στο οποίο επικεντρώνομαι είναι η ομοσπονδιακή ενίσχυση και πώς να αξιοποιήσω στο έπακρο την πρόσθετη υποστήριξη που έχουμε σε επίπεδο αστυνομικών δυνάμεων», είπε. «Έχουμε τους καλύτερους στον χώρο στο MPD και την αρχηγό Παμέλα Σμιθ να ηγείται αυτής της προσπάθειας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που προέρχονται από την ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου αξιοποιούνται σωστά και ότι, εάν υπάρχει Εθνοφρουρά εδώ, αξιοποιείται σωστά – όλα αυτά με σκοπό να μειωθεί η εγκληματικότητα. Το πώς φτάσαμε εδώ ή τι πιστεύουμε για τις τρέχουσες συνθήκες δεν έχει σημασία. Έχουμε περισσότερη αστυνομία και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι τη χρησιμοποιούμε σωστά».

“Καμπανάκι” από δημάρχους και κυβερνήτες

Στον αντίποδα, άλλοι Δημοκρατικοί δήμαρχοι και κυβερνήτες σε όλη τη χώρα, υιοθέτησαν διαφορετικό τόνο, προειδοποιώντας τον Τραμπ να μην επεκτείνει την επιχείρηση «νόμος και τάξη» σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα: «Έχουμε κι άλλες πόλεις που είναι σε κακή κατάσταση», αναφερόμενος σε δημοκρατικά προπύργια όπως το Σικάγο, το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη. «Και, φυσικά, έχεις τη Βαλτιμόρη και το Όκλαντ. Δεν τις αναφέρεις καν πλέον, είναι τόσο χαμένες».

Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και στενός συνεργάτης του προέδρου, κλιμάκωσε τη ρητορική την Τρίτη (12/08), γράφοντας στο X χωρίς αποδείξεις: «Τα στατιστικά εγκληματικότητας στις μεγάλες μπλε πόλεις είναι ψεύτικα. Τα πραγματικά ποσοστά εγκλήματος, χάους και δυσλειτουργίας είναι πολλαπλάσια. Όλοι όσοι ζουν σε αυτές τις περιοχές το γνωρίζουν. Προσαρμόζουν όλη τους τη ζωή γύρω από αυτό. Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξεχαρβαλώσουν τον πολιτισμό. Ο πρόεδρος Τραμπ θα τον σώσει».

Και οι πέντε πόλεις που ανέφερε ο Τραμπ διοικούνται από Αφροαμερικανούς δημάρχους. Οι περισσότεροι καταδίκασαν ανοιχτά την κίνηση του προέδρου. Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, δήλωσε: «Η αποστολή της Εθνοφρουράς θα αποσταθεροποιούσε την πόλη μας και θα υπονόμευε τις προσπάθειές μας για δημόσια ασφάλεια».

Ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης, Μπράντον Σκοτ, είπε: «Όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια στη Βαλτιμόρη, θα έπρεπε να κλείσει την ακροδεξιά προπαγάνδα και να δει τα γεγονότα. Η Βαλτιμόρη είναι πιο ασφαλής από ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια».

Η δήμαρχος του Όκλαντ, Μπάρμπαρα Λι, έγραψε στο X: «Η περιγραφή του προέδρου Τραμπ για το Όκλαντ είναι λανθασμένη και βασίζεται στον εκφοβισμό, με σκοπό να κερδίσει φθηνούς πολιτικούς πόντους».

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας – όπου στρατεύματα στάλθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να καταστείλουν διαδηλώσεις – ανάρτησε: «Άλλο ένα πείραμα της κυβέρνησης, άλλη μια αρπαγή εξουσίας από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι επίδειξη. Είναι κόλπο. Ήταν πάντα και θα είναι πάντα».