Ο Τραμπ θέτει την Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και αναπτύσσει Εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδια και τις κινήσεις του για μείωση της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον. Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τον νόμο περί τοπικής διακυβέρνησης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11/8), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι θα θέσει την Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Όπως ανακοίνωσε, θα αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά, στο πλαίσιο του σχεδίου του για ευρεία καταστολή της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας: “Θα πάρουμε πίσω την πρωτεύουσά μας”.

Δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον “υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο” χρησιμοποιώντας τον Νόμο περί Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας της Κολούμπια (District of Columbia Home Rule Act).

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον και θα θέσει το αστυνομικό σώμα της πόλης υπό ομοσπονδιακή διοίκηση.

“Δεν θέλετε να σας ληστέψουν, να σας βιάσουν, να σας πυροβολήσουν και να σας σκοτώσουν”, είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον είναι υψηλότερο από ορισμένα “από τα χειρότερα μέρη στη Γη” και ανέφερε, επίσης, ότι έχουν αυξηθεί οι κλοπές αυτοκινήτων και οι επιθέσεις για κλοπή οχήματος.

Μιλώντας για τα ποσοστά εγκληματικότητας, ο πρόεδρος έκανε λόγο για κορύφωση το 2023, αν και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει μειωθεί από τότε.

Τόνισε, ακόμα, ότι η Ουάσινγκτον έχει “καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες”, καθώς και από “τοξικομανείς μανιακούς και άστεγους”.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε έναν πρώην υπάλληλο του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Doge) που δέχτηκε πρόσφατα επίθεση. Σύμφωνα με όσα είπε, ο συγκεκριμένος άνδρας ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από “μια συμμορία περιπλανώμενων κακοποιών”, τον οποίο τον “άφησαν να αιμορραγεί”.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης άλλους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και εκλεγμένους αξιωματούχους που δέχθηκαν επίθεση στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων ένας δημοκρατικός βουλευτής και ένας ασκούμενος.

“Αυτό επηρεάζει τη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και αποτελεί απειλή για την Αμερική”, είπε χαρακτηριστικά.

Στράφηκε δε και κατά των αστέγων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως “θα ξεφορτωθούμε και τις φτωχογειτονιές”. “Ξέρω ότι δεν είναι πολιτικά ορθό, αλλά θα ξεφορτωθούμε τις φτωχογειτονιές όπου ζουν“, δήλωσε αν και δεν συνέδεσε το θέμα των αστέγων με την εγκληματικότητα.

Κλείνοντας μάλιστα την ομιλία του ανακοίνωσε μία… δέσμη μέτρων, κάνοντας λόγο για “δραστικές λύσεις”:

Επίσημη κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια στην Ουάσινγκτον

Ανάληψη του ελέγχου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας (MPD) από την Παμ Μπόντι

Ανάπτυξη περισσότερων αστυνομικών και πρακτόρων του FBI στους δρόμους

Εξάλειψη των εγκληματικών συμμοριών από την πόλη

Σε απάντηση των δηλώσεων του Τραμπ η Δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ απέρριψε αρχικά τους ισχυρισμούς του περί εγκληματικότητας και μιλώντας στο MSNBC τόνισε πως “δεν βιώνουμε έξαρση εγκληματικότητας”, παρ’ όλα αυτά παραδέχθηκε ότι το 2023 υπήρξε μια “τρομερή” αύξηση, ωστόσο από τότε η πόλη έχει καταγράψει το χαμηλότερο ποσοστό βίαιων εγκλημάτων των τελευταίων 30 ετών.

Σύμφωνα με την ίδια, τα βίαια εγκλήματα έχουν μειωθεί κατά 26% σε σύγκριση με το 2024, ενώ ο πρόεδρος “είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τις προσπάθειές μας”.

Απαντώντας σε σχόλιο του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, ότι η Ουάσινγκτον είναι πιο επικίνδυνη από τη Βαγδάτη, η Μπάουζερ χαρακτήρισε την παρομοίωση “υπερβολική και ψευδή””, υπογραμμίζοντας ότι κάθε σύγκριση με εμπόλεμη ζώνη “δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα”.

Πριν τη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ κήρυξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την “Ημέρα Απελευθέρωσης” στην Ουάσινγκτον.

“ΗΜΕΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ. ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ!!!”, έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, η Εθνοφρουρά θα “πλημμυρίσει τους δρόμους της Ουάσινγκτον” μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχει ετοιμότητα να μεταφερθούν στην πόλη και άλλες εξειδικευμένες μονάδες της Εθνοφρουράς, εφόσον χρειαστεί.

Ο Χέγκσεθ υπενθύμισε την πρόσφατη ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για την καταστολή διαδηλώσεων ενάντια σε επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τονίζοντας ότι οι δυνάμεις που θα σταλούν στην Ουάσινγκτον θα συνεργαστούν με την αστυνομία “για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πόλης”.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνοφρουρά δεν έχει αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον από τις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του BBC, Nomia Iqbal, η εκστρατεία του Τραμπ κατά της εγκληματικότητας δεν βασίζεται για ακόμη μια φορά σε επίσημα στοιχεία, αλλά σε ισχυρισμούς και συναισθήματα.

Τα στατιστικά στοιχεία δεν δείχνουν ότι η εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον είναι εκτός ελέγχου· αντιθέτως, τα βίαια εγκλήματα βρίσκονται σε πτωτική πορεία από το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τα βίαια εγκλήματα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών. Ωστόσο, ορισμένα περιστατικά ανησυχούν τους κατοίκους.

“Πατώντας” πάνω σε αυτό, ο πρόεδρος Τραμπ εκμεταλλεύεται με επιτυχία τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις των πολιτών, επισημαίνοντας εγκληματικές πράξεις, όπως η επίθεση εναντίον του προστατευόμενου του Ίλον Μασκ, Έντουαρντ Κοριστίν.

Ο πρόεδρος καταφέρνει να αγγίξει τις ανησυχίες και τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, προβάλλοντας μεμονωμένες εγκληματικές πράξεις – όπως η επίθεση στον προστατευόμενο του Έλον Μασκ, Έντουαρντ Κοριστάιν – και εστιάζοντας περισσότερο στο συναίσθημα παρά στα στατιστικά δεδομένα.

Επίσης, για πολλούς κατοίκους της φιλελεύθερης Ουάσινγκτον, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απολαμβάνει ευρείας εκλογικής υποστήριξης, είναι ειρωνικό να ακούνε έναν πρόεδρο να μιλάει για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς, όταν στις 6 Ιανουαρίου 2021 κατηγορήθηκε ότι απέτυχε να το πράξει, κατά τη διάρκεια των βίαιων ταραχών στο Καπιτώλιο