Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε δύο προτάσεων μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διατήρησε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά τις δύο προτάσεις μομφής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε δύο προτάσεων μομφής, τις οποίες αντιμετώπιζε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν.

Η δεύτερη πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν.

“Εκτιμώ βαθύτατα την ισχυρή υποστήριξη που έλαβα σήμερα”, έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X λίγα λεπτά μετά τις ψηφοφορίες.

Παράλληλα όπως αναφέρει το politico.eu,το αποτέλεσμα έδειξε ότι ακόμη και οι κεντρώοι αντίπαλοί της, αυτοί που αρχικά στήριξαν την προεδρία της, στάθηκαν ξανά στο πλευρό της όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Αν είχε χάσει οποιαδήποτε από τις δύο ψηφοφορίες, η φον ντερ Λάιεν και ολόκληρη η Επιτροπή της θα έπρεπε να παραιτηθούν, γεγονός που θα βύθιζε την ΕΕ στο χάος σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο.

Ο συνασπισμός αντιμετωπίζει μια από τις πιο αβέβαιες περιόδους στην ιστορία της, με λαϊκιστές και ευρωσκεπτικιστές πολιτικούς να καταλαμβάνουν ή να βρίσκονται πολύ κοντά στο να κατακτήσουν την εξουσία σε αρκετά κράτη-μέλη, ενώ η Ρωσία διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία και απειλεί τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης.