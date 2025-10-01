Η πρόταση Τραμπ προς τους στρατηγούς αναζωπυρώνει τους χειρότερους φόβους

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τη φανατισμένη ομιλία του σε στρατηγούς και ναυάρχους στο Κουάντικο, ξεπερνώντας επικίνδυνα τα όρια μεταξύ στρατού και πολιτικής

Όταν ο ομοσπονδιακός δικαστής επέπληξε την κυβέρνηση Τραμπ για τη χρήση του στρατού στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συμπεριέλαβε μια μικρή αλλά σοκαριστική υποσημείωση.

Αφού ο υποστράτηγος της Εθνοφρουράς, Σκοτ Σέρμαν, εξέφρασε ιδιωτικά τις αντιρρήσεις του για το σχέδιο της κυβέρνησης να επιδείξει στρατιωτική δύναμη στο πάρκο ΜακΆρθουρ της πόλης, η υποσημείωση ανέφερε ότι ο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Γκρέγκορι Μπόβινο, άρχισε να «θέτει υπό αμφισβήτηση την πίστη του Σέρμαν στη χώρα».

Ο Σέρμαν είναι βετεράνος του Ιράκ με 30 χρόνια υπηρεσίας, και εδώ είχαμε έναν πολιτικό διορισμένο αξιωματούχο να υπονοεί ότι ήταν άπιστος για το γεγονός ότι αμφισβήτησε τα σχέδια της κυβέρνησης.

Η σκηνή αποτύπωσε την πολιτική πίεση που αντιμετωπίζει η ηγεσία του στρατού, καθώς ο Τραμπ προχωρά στην ανάπτυξη του στρατού στην αμερικανική επικράτεια, λέγοντας μέχρι και ότι οι αμερικανικές πόλεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως «πεδία εκπαίδευσης» για τα στρατεύματα, όπως έκανε την Τρίτη. Η σοκαριστική ομιλία του προς τους στρατιωτικούς αξιωματικούς στο Κουάντικο της Βιρτζίνια πήγε τα πράγματα σε άλλο επίπεδο.

Θα ακολουθήσουν οι στρατιωτικοί ηγέτες άκριτα μια τόσο ακραία κίνηση που οι επικριτές – περιλαμβανομένων ανώτερων πρώην στρατιωτικών αξιωματούχων από την πρώτη θητεία του Τραμπ – φοβούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνταγματικά διαβρωτική στρατιωτικοποίηση της πατρίδας; Διερωτάται το CNN.

Η κατασκευή του εσωτερικού εχθρού ως αντίπαλος για τον στρατό

Ακόμη και πολλοί Αμερικανοί φαίνεται να έχουν επιφυλάξεις για αυτήν την πιθανότητα. Έρευνα του New York Times–Siena College, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, έδειξε ότι περισσότεροι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι φοβούνταν ότι ο Τραμπ θα χρησιμοποιούσε τα στρατεύματα για να εκφοβίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, παρά ότι θα ξεφύγει η εγκληματικότητα χωρίς την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς.

Αυτό μας φέρνει στη σκηνή της Τρίτης στο Κουάντικο. Υπήρχαν πολλά ερωτήματα σχετικά με την εξαιρετικά ασυνήθιστη κλήση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προς στρατηγούς και ναυάρχους από όλο τον κόσμο για μια παρουσίαση.

Για τον Τραμπ, τουλάχιστον, η περίσταση φαινόταν να είχε ως στόχο να τους φέρει στο πλευρό του για το πολιτικό του πρόγραμμα.

Σε μια μακροσκελή και συχνά αποσπασματική ομιλία προς τους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ο Τραμπ εκφώνησε πλήθος δηλώσεων που θα ήταν πολύ πιο κατάλληλες για μια προεκλογική συγκέντρωση – παραδίδοντάς τες ενώ οι αξιωματούχοι κάθονταν σιωπηλοί, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο. Αναφέρθηκε σε αυτόματα υπογεγραμμένα έγγραφα (autopen) και υπερθεμάτισε για άλλη μια φορά γύρω από τον ισχυρισμό του ότι έχει τερματίσει περισσότερους από επτά πολέμους και ότι δικαιούται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο πρόεδρος αναδείκνυε τα δικά του επιτεύγματα και επιτέθηκε επανειλημμένα στους Δημοκρατικούς. Κανένα από αυτά δεν ταίριαζε στην περίσταση, όπου απευθυνόταν σε ένα υποτίθεται ακομμάτιστο κοινό.

Όμως το πιο εντυπωσιακό και σημαντικό ήταν ότι ο Τραμπ φαινόταν να προσπαθεί να στρατολογήσει τους στρατηγούς και τους ναυάρχους για την εκστρατεία καταστολής στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ίδιος και ο Χέγκσεθ προσπάθησαν να τους στρέψουν εναντίον των Δημοκρατικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των υποτιθέμενων αριστερών ριζοσπαστών και των μέσων ενημέρωσης.

Ο Τραμπ υπέδειξε ότι οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι θα ήταν κρίσιμοι στη μάχη του ενάντια στον «εχθρό εκ των έσω» και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πατρίδα ως «πεδίο εκπαίδευσης».

«Υποφέρουμε από εισβολή εκ των έσω», είπε ο Τραμπ. «Δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι σε πολλά σημεία πιο δύσκολο γιατί δεν φορούν στολές» πρόσθεσε και συνέχισε: «Στις φτωχογειτονιές μας — για τις οποίες θα μιλήσουμε γιατί είναι μεγάλο μέρος του πολέμου τώρα. Είναι μεγάλο μέρος του πολέμου»

Σε άλλο σημείο είπε: «Το είπα στον Πιτ, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης για τον στρατό μας — την Εθνοφρουρά, αλλά και τον στρατό. Επειδή σύντομα θα μπούμε στο Σικάγο».

«Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες. Είναι πολύ ανασφαλή μέρη. Και θα τα βάλουμε σε τάξη, ένα–ένα. Αυτό θα είναι μεγάλο μέρος της δουλειάς για μερικούς από τους ανθρώπους σε αυτό το δωμάτιο. Είναι κι αυτό πόλεμος. Είναι πόλεμος εκ των έσω» συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του σε ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες στο Κουάντικο της Βιρτζίνια AP Photo/Evan Vucci

Ο Τραμπ πίεσε τους στρατιωτικούς ηγέτες να δείξουν τη στήριξή τους στην πολιτική του

Ο Τραμπ, που συχνά αντλεί ενέργεια από το κοινό και τις αλληλεπιδράσεις μαζί του, προσπάθησε επανειλημμένα να εμπλέξει περισσότερο τους στρατηγούς και τους ναυάρχους – φαινομενικά αναζητώντας επιβεβαίωση ή, τουλάχιστον, κάτι που θα μπορούσε να το παρουσιάσει ως τέτοιο.

Κάποια στιγμή τους ρώτησε αν συμφωνούν με τη θέση του «αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε» απέναντι στους διαδηλωτές.

Κάποια άλλη στιγμή, τους ζήτησε να σηκώσουν το χέρι τους αν θεωρούσαν ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, ήταν «ανεπαρκής». Όταν, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν σήκωσαν τα χέρια τους, ο Τραμπ το θεώρησε έγκριση για την επιλογή του.

Τα σχόλια του Τραμπ ακολούθησαν μια ομιλία του Χέγκσεθ, η οποία τουλάχιστον επικεντρώθηκε πιο στενά στη στρατιωτική του φιλοσοφία. Χρησιμοποίησε τον χρόνο του για να τονίσει τη σημασία των σκληραγωγημένων «μαχητών του πολέμου» και την ενίσχυση των προτύπων φυσικής κατάστασης και προσωπικής εμφάνισης στο υπουργείο Άμυνας.

Ωστόσο, η παρουσίαση του Χέγκσεθ ήταν επίσης έντονα πολιτική. Εκτός από το ότι επανειλημμένα χλεύαζε την υποτιθέμενη «woke» στάση του στρατού και στοχοποιούσε τους τρανς ανθρώπους («τύποι με φορέματα», όπως το διατύπωσε ο Χέγκσεθ), προσπάθησε να διχάσει τους στρατιωτικούς ηγέτες και ό,τι παρουσιαζόταν ως αριστερών πεποιθήσεων θεσμός.

«Βλέπετε, οι αίθουσες καθηγητών της Ivy League δεν θα μας καταλάβουν ποτέ, και αυτό είναι εντάξει γιατί ποτέ δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς», είπε ο Χέγκσεθ. «Τα μέσα θα μας παρουσιάσουν λάθος, και αυτό είναι εντάξει γιατί βαθιά μέσα τους ξέρουν ότι ο λόγος που μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν είναι εσείς.»

Ο Τραμπ προσπάθησε με παρόμοιο τρόπο να στρέψει τους στρατηγούς και τους ναυάρχους εναντίον των Δημοκρατικών.

«Δεν σας φέρθηκαν με σεβασμό», είπε ο Τραμπ. «Είναι Δημοκρατικοί. Ποτέ δεν το κάνουν.»

Το μήνυμα ήταν σαφές: Εμείς είμαστε οι πραγματικοί σας πολιτικοί σύμμαχοι. Είμαστε στο πλευρό σας, και αυτοί όχι.

Associated Press

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη καταπάτηση των ορίων μεταξύ στρατού και πολιτικής, και αποτελεί ανησυχητικό παράδειγμα για όσους φοβούνται τις προσπάθειες του Τραμπ να πολιτικοποιήσει τον στρατό και τις συνέπειες που αυτό θα μπορούσε να έχει.

Οι Αμερικανοί φαίνεται ότι δεν συμμερίζονται αυτήν την προσέγγιση του Τραμπ, όπως δείχνει όχι μόνο η έρευνα του Times–Siena αλλά και άλλες δημοσκοπήσεις. Σε γενικές γραμμές, δεν τους αρέσει η ιδέα της παρουσίας της Εθνοφρουράς στους δρόμους τους ή στους δρόμους οποιουδήποτε άλλου.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ προχωράει μπροστά. Και η Τρίτη φαινόταν να είχε στόχο να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι υποστράτηγοι Σέρμαν.

«Αν θέλετε να χειροκροτήσετε, χειροκροτήστε», είπε ο Τραμπ στην αρχή της ομιλίας, σημειώνοντας πόσο σιωπηλοί ήταν οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι.

Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιουμοριστικό τόνο: «Αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα. Φυσικά, εκεί θα χαθεί η βαθμίδα σας. Εκεί θα χαθεί το μέλλον σας.»