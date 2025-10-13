Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης της Γαλλίας θυμίζει… déjà vu

Σε κλίμα πολιτικής ασφυξίας, ο Λεκονρί ανακοινώνει “νέο” υπουργικό, κρατώντας όμως σχεδόν όλους τους παλιούς, ενώ η αντιπολίτευση ετοιμάζει μομφή και η ψήφος εμπιστοσύνης πλησιάζει.

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε την Κυριακή τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκονρί, με τα περισσότερα κορυφαία πόστα να παραμένουν ίδια, τη στιγμή που η αντιπολίτευση απαιτεί μια καθαρή πολιτική στροφή, ώστε να στηρίξει τις επείγουσες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό.

Ο Λεκονρί, που επανδιορίστηκε πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα μετά από μια… σύντομη πρώτη θητεία μόλις 27 ημερών, είχε υποσχεθεί ένα «υπουργικό ανανέωσης και πολυμορφίας». Παρ’ όλα αυτά, κράτησε σχεδόν όλους τους προηγούμενους εκλεκτούς του στα πιο κρίσιμα υπουργεία.

Το ερώτημα είναι αν η νέα σύνθεση θα καταφέρει να κατευνάσει την αντιπολίτευση. Η ριζοσπαστική αριστερά, France Unbowed (LFI), ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής τη Δευτέρα – όπως και το ακροδεξιό National Rally. Έτσι, η κυβέρνηση Λεκονρί μπαίνει από την πρώτη κιόλας εβδομάδα σε μια αγωνιώδη ψηφοφορία εμπιστοσύνης.

Οι Σοσιαλιστές, από την άλλη, κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά.

«Κανένα σχόλιο», έγραψε λιτά στο X (πρώην Twitter) ο ηγέτης τους, Ολιβιέ Φορ, αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Οι “παλιοί γνώριμοι” και η καυτή πατάτα του προϋπολογισμού

Ο Λεκονρί, του οποίου η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αντέξει μόλις 14 ώρες (!), διατήρησε τον στενό σύμμαχο του προέδρου Μακρόν, Ρολάν Λεσκίρ, στο υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση πρέπει τις επόμενες μέρες να παρουσιάσει επίσημα τον προϋπολογισμό – μια διαδικασία που αναμένεται θυελλώδης σε ένα Κοινοβούλιο βαθιά διχασμένο, όπου πολλοί ήδη ετοιμάζουν το έδαφος για τη μάχη της διαδοχής του Μακρόν το 2027.

Σταθεροί στις θέσεις τους μένουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

«Ένας μόνο στόχος καθοδηγεί τις αποφάσεις μου: να υπηρετώ τη χώρα μου και τον γαλλικό λαό», έγραψε ο Νταρμανέν στο X, προσθέτοντας πως εγκαταλείπει κάθε κομματική δραστηριότητα «χωρίς να απαρνείται τις πεποιθήσεις του».

Η πιο ηχηρή αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα είναι η τοποθέτηση του Λοράν Νινιές, μέχρι πρότινος επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, στη θέση του υπουργού Εσωτερικών. Αντικαθιστά τον Μπρουνό Ρεταγιό, ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων, που λέγεται πως έχει βλέψεις για την προεδρία.

Ο Νινιές, απόφοιτος της περίφημης École Nationale d’Administration, έχει περάσει από καίριες θέσεις στο γαλλικό σύστημα ασφαλείας, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής της εγχώριας υπηρεσίας πληροφοριών DGSI. Πέρυσι, ήταν εκείνος που κράτησε το Παρίσι ασφαλές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η πρώην πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν, που είχε αναλάβει το υπουργείο Παιδείας, απομακρύνθηκε και τη θέση της πήρε ο ανώτερος δημόσιος λειτουργός Εντουάρ Ζεφρέ.

Νέα υπουργός Άμυνας η Κατρίν Βοτρίν

Σύμφωνα με το Reuters, η έμπειρη πολιτικός του κεντροδεξιού χώρου Κατρίν Βοτρίν αναλαμβάνει το υπουργείο Άμυνας, παίρνοντας τη θέση του ίδιου του Λεκονρί. Είχε διατελέσει υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού και είχε υπηρετήσει και επί προεδρίας Ζακ Σιράκ.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Λεκονρί συναντήθηκε με τον Μακρόν για να κλειδώσουν τη λίστα των υπουργών, δύο μόλις μέρες μετά την επανατοποθέτησή του στο αξίωμα. Σύμφωνα με το BFM TV, ο Μακρόν ήθελε να έχει έτοιμη την κυβέρνηση πριν φύγει για την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το προεδρικό μέγαρο ξεκαθάρισε ότι η πρόταση προϋπολογισμού πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι την Τετάρτη, ώστε να τηρηθούν τα συνταγματικά χρονοδιαγράμματα — και χωρίς υπουργικό, αυτό δεν γίνεται.

Η Γαλλία βρίσκεται εδώ και μήνες σε πολιτικό αδιέξοδο, με διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας να προσπαθούν να περάσουν μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος μέσα από ένα Κοινοβούλιο διχασμένο σε τρεις ισχυρούς ιδεολογικούς πόλους.