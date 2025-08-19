Η συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας είχε έναν μεγάλο απόντα

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες να βρέθηκαν στο πλευρό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, όπου δεν πέρασε απαρατήρητη η απουσία ενός σημαντικότατου κράτους-μέλους της ΕΕ.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βολονρίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα (18/8), ακολούθησε η πολυμερής διάσκεψη με τη συμμετοχή των ηγετών της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη εν λόγω διάσκεψη υπήρχε μια αισθητή απουσία. Αυτή του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος απουσιάζει εμφανώς από το διπλωματικό σκηνικό γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ε.Ε. που παραδοσιακά επηρεάζουν τις αποφάσεις του μπλοκ, ωστόσο στη συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας η Μαδρίτη είναι απούσα. Ο Σάντσεθ δεν βρέθηκε στην Ουάσινγκτον δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ δεν συμμετείχε ούτε στην τηλεδιάσκεψη που είχαν οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί της Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το Politico, η πιθανότερη εξήγηση βρίσκεται στην τεταμένη σχέση Σάντσεθ–Τραμπ.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του σε πολιτικές του Αμερικανού προέδρου, ενώ ο Τραμπ, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, χαρακτήρισε την Ισπανία «πρόβλημα» λόγω της άρνησης του Σάντσεθ να δεσμευθεί σε αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ.

Επισήμως, η ισπανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εμπιστεύεται την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα να μεταφέρουν διεθνώς τη στήριξη της Ισπανίας προς την Ουκρανία.