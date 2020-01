Η Τουρκία ξεκινά σεισμικές έρευνες στα όρια των ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

Η Τουρκία συνεχίζει τους σχεδιασμούς της και με απανωτές NAVTEX αμφισβητούν καθημερινά την ελληνική κυριαρχία. Νέο "επεισόδιο" η ανακοίνωση Navtex για σεισμικές έρευνες στο "τριεθνές", εκεί δηλαδή που ενώνονται οι ΑΟΖ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας, έστω κι αν δεν έχει ακόμη ανακηρυχθεί.

Τις έρευνες, όπως αποκαλύπτει το militaire.gr θα κάνει από σήμερα μέχρι και τις 10 Απριλίου το σκάφος ORUC REIS.

Η NAVTEX:

NAVTEX 0114/20

TURNHOS N/W : 0114/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 14 JAN-10 APR 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 31.53 N – 030 27.08 E

33 51.65 N – 030 28.27 E

33 53.40 N – 030 46.78 E

34 31.92 N – 030 45.92 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 102059Z APR 20.