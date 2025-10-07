Η Χαμάς δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο Ισραήλ και ζητά εγγυήσεις

Λίγε ώρες πριν την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπίας στην Αίγυπτο για διαπραγματεύσεις, η Χαμάς δηλώνει πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ, ενώ ο IDF συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα.

Δύο χρόνια πολέμου συμπληρώθηκαν στη Γάζα και παρά τις συζητήσεις στην Αίγυπτο επί του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον παλαιστινιακό θύλακα, με αποτέλεσμα η ηγεσία της Χαμάς να εμφανίζεται επιφυλακτική για τα επόμενα βήματα προς την επίτευξη εκεχειρίας.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί την Τετάρτη (8/10) στο Κάιρο για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής, αυτό που προκύπτει από το διαπραγματευτικό πεδίο είναι όσα δηλώνει το Κατάρ, μια από τις χώρες που έχουν αναλάβει τον ρόλο των διαπραγματευτών, που υποστηρίζει ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει ήδη τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Στο ίδιο πνεύμα έρχονται και οι δηλώσεις του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, ο οποίος δήλωσε το βράδυ της δήλωσε ότι η οργάνωση με έδρα τη Γάζα «δεν εμπιστεύεται την κατοχή, ούτε για ένα δευτερόλεπτο», σύμφωνα με το αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News.

«Επομένως, θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις», πρόσθεσε ο αλ-Χάγια, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση δύο εκεχειριών στον πόλεμο στη Γάζα.

«Η ισραηλινή κατοχή δεν τηρεί τις υποσχέσεις της σε όλη την ιστορία, και το έχουμε βιώσει δύο φορές σε αυτόν τον πόλεμο».

Οι όροι που θέτει η Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Φάουζι Μπαρχούμ, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις «προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα».

Είπε ότι μια συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει το τέλος του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας – όροι που το Ισραήλ δεν έχει αποδεχτεί ποτέ. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, θέλει η Χαμάς να αφοπλιστεί, κάτι που η οργάνωση απορρίπτει.

Η Χαμάς επιθυμεί μια μόνιμη, συνολική κατάπαυση του πυρός, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την άμεση έναρξη μιας συνολικής διαδικασίας ανασυγκρότησης υπό την εποπτεία ενός παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού οργάνου», ανέφερε.

Υπογραμμίζοντας τα εμπόδια που υπάρχουν μπροστά στις συνομιλίες, μια ομπρέλα παλαιστινιακών φατριών, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, εξέδωσε μια δήλωση στην οποία δεσμεύεται για «στάση αντίστασης με όλα τα μέσα» και δηλώνει ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να επικεντρωθούν αρχικά στις συνομιλίες για την παύση των εχθροπραξιών και στα πρακτικά ζητήματα της απελευθέρωσης των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο, το Κατάρ, που αποτελεί έναν από τους μεσολαβητές, δήλωσε ότι πρέπει να διευθετηθούν πολλές λεπτομέρειες, υποδηλώνοντας ότι δεν είναι επικείμενη η επίτευξη συμφωνίας.

Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξέδωσε δήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τα τελευταία δύο χρόνια ως «πόλεμο για την ίδια την ύπαρξή μας και το μέλλον μας».

Είπε ότι το Ισραήλ «άλλαξε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» και αποδυνάμωσε τις δυνάμεις που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στην περιοχή.

«Πολίτες του Ισραήλ, βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες αποφάσεων», είπε.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων, την εξάλειψη της κυριαρχίας της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στη δήλωσή του, ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στις εν εξελίξει συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, οι οποίες βασίζονται στο σχέδιο του Τραμπ που προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα.