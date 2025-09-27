Κόσμος Ινδία

Ινδία: Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση

Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 31 άνθρωποι όταν ποδοπατήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση το Σάββατο στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 58 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε το Σάββατο σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, τόνισε η εφημερίδα Hindu, επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου Μα. Σουμπραμανιάν.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Ο Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

