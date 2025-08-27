Ινδία: Τουλάχιστον 34 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Κατέρρευσε γέφυρα με αυτοκίνητα

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Ινδία από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν τη βόρεια Ινδία, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 34 νεκρούς και τις αρχές να προειδοποιούν για ακόμη πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Μόνο σε μια κατολίσθηση κοντά στο ιερό προσκύνημα της Βαϊσνό Ντέβι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI.

Η καταστροφή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες στην κοιλάδα Κιστγουάρ, στο ινδικό Κασμίρ, όπου είχαν σκοτωθεί 60 άνθρωποι και αγνοούνταν άλλοι 200.

Κατέρρευσε γέφυρα – Προβλήματα σε υποδομές και επικοινωνίες

Στην πόλη Τζαμού, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κατέγραψε 368 χιλιοστά βροχής σε μία μέρα, ενώ η υπερχείλιση ποταμών όπως ο Τάουι, ο Τσενάμπ και ο Τζέλουμ πλημμύρισε εκτεταμένες περιοχές. Στην περιφέρεια Ντόντα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα νερά.

Η κατάρρευση της γέφυρας Μάντοπουρ το πρωί της Τετάρτης προκάλεσε σοκ, καθώς οχήματα παρασύρθηκαν στο κενό, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα. Ζημιές υπέστησαν και βασικές εθνικές οδοί που συνδέουν το Τζαμού με την υπόλοιπη Ινδία.

AP

Οι αρχές δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και των τηλεπικοινωνιών, που χαρακτηρίζονται «σχεδόν ανύπαρκτες».

Συναγερμός και στο Πακιστάν

Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται στην Ινδία, καθώς και το γειτονικό Πακιστάν δοκιμάζεται από τις μουσώνιες βροχές. Οι αρχές στο ανατολικό Παντζάμπ μιλούν για «πολύ υψηλό έως εξαιρετικά υψηλό» κίνδυνο πλημμυρών, καθώς η Ινδία απελευθέρωσε νερό από δύο φράγματα.

Πάνω από 150.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ σχεδόν 35.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους από τις 14 Αυγούστου μετά τις προειδοποιήσεις.