ΗΠΑ: 500 μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν στο Σικάγο παρά τις αντιδράσεις

Το Σικάγο, η μεγαλύτερη πόλη του Ιλινόι και η τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, αποτελεί ένα από τα επίκεντρα της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου

Πεντακόσια μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν σήμερα, Πέμπτη (09/10) στην περιοχή του Σικάγο, στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, προς μεγάλη απογοήτευση τοπικών αξιωματούχων που ζητούν από τη Δικαιοσύνη να εμποδίσει αυτήν την επιχείρηση.

Περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας και 300 μέλη αυτού του εφεδρικού σώματος στην πολιτεία του Ιλινόι, όπου βρίσκεται το Σικάγο, ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός χθες το βράδυ.

«Αυτοί οι στρατιώτες απασχολούνται προκειμένου να προστατεύσουν τις υπηρεσίες μετανάστευσης και τελωνείων», ανέφερε το δελτίο Τύπου. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ σήμερα, μέλη της Εθνοφρουράς εθεάθησαν να εισέρχονται σε ένα κέντρο της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), στα προάστια του Σικάγο.

Η πόλη, η μεγαλύτερη του Ιλινόι και η τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, αποτελεί ένα από τα επίκεντρα της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, η οποία έχει πυροδοτήσει κατηγορίες για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυταρχισμό, διαδηλώσεις και προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Οι Δημοκρατικοί αιρετοί αμφισβητούν τη νομιμότητα της ανάπτυξης των στρατιωτικών ενώπιον δικαστηρίων και η ομοσπονδιακή δικαστής της υπόθεσης όρισε για σήμερα μια ακροαματική διαδικασία.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει ήδη στείλει μέλη της Εθνοφρουράς σε δημοκρατικές πόλεις, όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσιγκτον, κάθε φορά ενάντια στις επιθυμίες των τοπικών αρχών. Στο Πόρτλαντ, η ανάπτυξη στρατιωτικών ανεστάλη προσωρινά έπειτα από δικαστική απόφαση.

Η διοίκηση Τραμπ εκτιμά πως ο στρατός είναι αναγκαίος στο Σικάγο προκειμένου να προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το προπύργιο των Δημοκρατικών, το οποίο ο Τραμπ χαρακτηρίζει «εμπόλεμη ζώνη».

Τα κεντρικά γραφεία της ICE «αποτέλεσαν στόχο πραγματικών βιαιοπραγιών και απειλών βίας», καθιστώντας αναγκαία «τη βοήθεια του υπουργείου Πολέμου», επισήμανε η διοίκηση Τραμπ σε δικαστικό έγγραφο.

«Πρόσχημα»

Τοπικοί αξιωματούχοι επικρίνουν την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, «όμως η ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις θα έπρεπε να εναπόκειται στους πολιτικούς βραχίονες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και όχι σε αυτό το δικαστήριο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η δημοκρατική αντιπολίτευση κατηγορεί τη ρεπουμπλικανική διοίκηση ότι προβάλλει ως «πρόσχημα» τις διαδηλώσεις κατά της πολιτικής της για να δικαιολογήσει την αποστολή στρατευμάτων.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον, όπως και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτζκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι δεν προστατεύουν τα μέλη της ICE.

Ο Τραμπ «θέλει να γίνει ένας δικτάτορας», τον κατηγόρησε ο Τζέι Μπι Πρίτζκερ, πιθανός υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. «Τι άλλο απομένει στον δρόμο που θα οδηγήσει στον απόλυτο αυταρχισμό;», συμπλήρωσε, υποσχόμενος ότι δεν θα «παραχωρήσει τίποτα» στον πρόεδρο.

Οι δημοτικές αρχές και η πολιτεία υποστηρίζουν ότι οι τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου επαρκούν μπροστά σε πιθανές αναταραχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται από τους αντιπάλους του για αυταρχικές φιλοδοξίες σε βαθμό που υλοποιεί την προεκλογική υπόσχεσή του να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες.

Τις τελευταίες ημέρες, συγκεντρώσεις διαδηλωτών μπροστά από την έδρα της ICE στα προάστια του Σικάγο οδήγησαν σε επεισόδια.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως χθες, διακρίνονται πράκτορες που έχουν πάρει θέση στη στέγη του κτιρίου να στοχεύουν έναν πάστορα μεταξύ μιας μικρής ομάδας διαδηλωτών. Ο πάστορας τραυματίζεται στο κεφάλι από ένα βλήμα πιπεριού και πέφτει στο έδαφος, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.