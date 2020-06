ΗΠΑ: Ο κορονοϊός "γκρεμίζει" τη δημοτικότητα του Τραμπ

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ -σε ό,τι αφορά στον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του νέου κορονοϊού- στις ΗΠΑ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, δείχνει νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, την ώρα που αυξάνονται τα νέα κρούσματα στη χώρα. Άλλωστε, την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνεται ευρέως για δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία ήθελε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται τα τεστ για την Covid-19.

Η δημοσκόπηση αυτή, που έγινε στις 22 και 23 Ιουνίου, έδειξε επίσης ότι πλειονότητα των Αμερικανών επιθυμεί ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου, ο Τζον Μπόλτον, να καταθέσει ενόρκως στο Κογκρέσο, αφού αυτός κατηγόρησε σε ένα νέο βιβλίο του τον Τραμπ για παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ότι επιδίωξε την βοήθεια του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για να εξασφαλίσει την επανεκλογή του στην αμερικανική προεδρία.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 37% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο που ο Τραμπ αντέδρασε στην πανδημία Covid-19, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από τότε που οι Reuters/Ipsos άρχισαν να κάνουν το ερώτημα αυτό στις δημοσκοπήσεις τους στις αρχές του Μαρτίου. Αυτοί που δηλώνουν ότι δεν τον εγκρίνουν ανέρχονται σε 58%.

Ενώ απομένουν λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, ο Δημοκρατικός ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο στην εκλογική αυτή διαδικασία, προηγείται του Τραμπ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αυτή δημοσκόπηση, η οποία έδειξε ωστόσο μια ελαφρά μείωση στο προβάδισμά του από 13 μονάδες που ήταν σε παρόμοια δημοσκόπηση που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ καθυστέρησε να αναγνωρίσει δημοσίως την σοβαρότητα της επιδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 120.000 Αμερικανών μέχρι στιγμής και άσκησε πιέσεις στις Πολιτείες να ξανανοίξουν προτού οι ειδικοί πουν ότι ήταν ασφαλές να το κάνουν.

Στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά το ξέσπασμα της επιδημίας στις ΗΠΑ, η οποία έγινε στην Οκλαχόμα το Σάββατο, ο πρόεδρος δήλωσε σε χιλιάδες υποστηρικτές του ότι τα τεστ είναι "δίκοπο μαχαίρι" και ότι ζήτησε από τους υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβραδύνουν τις εξετάσεις ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες του κόσμου για τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν την Τρίτη, ότι ο Τραμπ δεν τους ζήτησε όντως να επιβραδύνουν τα τεστ, τα οποία αποτελούν έναν τρόπο για να διαπιστωθεί και να τεθεί υπό έλεγχο η εξάπλωση της ασθένειας.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 25% σε πανεθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επταήμερο απολογισμό στις ΗΠΑ, καθώς υπήρξε έξαρση σε αριθμό Πολιτειών, όπως το Τέξας, η Αριζόνα και η Φλόριντα, οι οποίες τήρησαν χαλαρότερη στάση όσον αφορά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Ο Τραμπ χάνει σταθερά υποστήριξη από μια ευρεία μερίδα ψηφοφόρων από τον Μάρτιο. Οι Αμερικανοί γίνονται ολοένα και πιο επικριτικοί για την αντίδρασή του στην πανδημία και το κύμα διαμαρτυριών που ξέσπασε στη χώρα μετά τον φόνο στις 25 Μαΐου του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις.

Τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ εμφανίζονται επίσης περισσότερο απαισιόδοξα από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Μόλις το 43% αυτών δήλωσε ότι πιστεύει πως η χώρα κατευθύνεται προς την "σωστή κατεύθυνση", το οποίο είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2017.

Ο Τραμπ αντιμετώπισε επίσης ένα ασυνήθιστα μεγάλο κύμα επικρίσεων από μέλη του στρατιωτικού κατεστημένου όπως ο Τζέιμς Μάτις, ο πρώτος υπουργός του Άμυνας, όσον αφορά την μιλιταριστική απάντησή του στις διαδηλώσεις. Πιο πρόσφατα, ο Μπόλτον δήλωσε εξάλλου ότι ο Τραμπ είναι ακατάλληλος για πρόεδρος ενώ στο νέο βιβλίο του τον κατηγορεί για τακτική παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Το 58% των Αμερικανών --81% Δημοκρατικοί και 37% Ρεπουμπλικάνοι-- δήλωσε εξάλλου ότι θα ήθελε να δει τον Μπόλτον να καταθέτει ενόρκως στο Κογκρέσο για τις εμπειρίες του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μπόλτον, ο οποίος αρνήθηκε να το κάνει αυτό πέρυσι στην Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής στη δικαιοσύνη του Αμερικανού προέδρου με ερώτημα την καθαίρεσή του, φαίνεται να επιβεβαιώνει στο νέο βιβλίο του μια από τις βασικές κατηγορίες στην έρευνα αυτή κατά του Τραμπ, καθώς γράφει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε η Ουκρανία να διεξαγάγει έρευνα για τον Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ, ως προϋπόθεση για να λάβει αμερικανική βοήθεια για την ασφάλεια.

Ωστόσο οι Αμερικανοί δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για άλλη μια παρατεταμένη έρευνα με στόχο την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου ενώ βρίσκονται τόσο κοντά στις προεδρικές εκλογές. Το 41% δήλωσε στην δημοσκόπηση αυτή ότι θέλει το Κογκρέσο να κινήσει άλλη μια έρευνα για τον Τραμπ, ενώ το 39% δήλωσε ότι αντιτίθεται στο ενδεχόμενο αυτό και το 20% ότι δεν "είναι σίγουρο".

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έγινε μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα σε όλες τις ΗΠΑ. Συγκέντρωσε απαντήσεις από δείγμα 1.115 ενηλίκων, στους οποίους περιλαμβάνονται 503 Δημοκρατικοί και 408 Ρεπουμπλικάνοι. Το περιθώριο αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής, ένα μέτρο υπολογισμού της ακρίβειάς της, είναι 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Σημειώνεται ότι άλλο ένα "χτύπημα" που είχε δεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατά την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση εδώ και τρεις μήνες στην Τάλσα, της Οκλαχόμας το περασμένο Σάββατο.

Παρά το γεγονός ότι οι σύμβουλοί του ήταν βέβαιοι ότι η εν λόγω συγκέντρωση θα του έδινε ξανά μία δυναμική ώθηση και ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε διαβεβαιώσει ότι "σχεδόν ένα εκατομμύριο" άνθρωποι είχαν ζητήσει εισιτήριο, ελάχιστος κόσμος παρευρέθηκε τελικά.

Ακόμη και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ αναφέρθηκαν στην αποτυχία της συγκέντρωσης. Ο Τραμπ “είναι έξαλλος”, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NBC και η εφημερίδα New York Times επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές. Παράλληλα το Guardian έγραψε "Everybody Hurts Sometimes", κάνοντας χιούμορ χρησιμοποιώντας τον τίτλο του ομώνυμου τραγουδιού των REM.