Τραμπ: Ράκος σε φωτογραφία μετά την αποτυχημένη συγκέντρωση στην Τάλσα

Εάν αρέσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μία δραστηριότητα πιο πολύ ανάμεσα στην ατζέντα των υποχρεώσεών του, τότε σίγουρα είναι να παραδίδει ομιλίες σε υποστηρικτές του.

Με την πανδημία του κορονοϊού να τον κρατάει μακριά για μήνες από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ ήταν βέβαιοι ότι η πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση εδώ και τρεις μήνες που είχε προγραμματιστεί στην Τάλσα, της Οκλαχόμας θα του έδινε ξανά μία δυναμική ώθηση.

Εξάλλου, την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είχε διαβεβαιώσει ότι "σχεδόν ένα εκατομμύριο" άνθρωποι είχαν ζητήσει εισιτήριο για την εν λόγω συγκέντρωση στην Οκλαχόμα, μια συντηρητική πολιτεία στην οποία είχε κερδίσει με διαφορά το 2016.

Τελικά όμως τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη συγκέντρωση έδειχναν αρκετές θέσεις κενές και ελάχιστο κόσμο να παρευρέθηκε τελικά.

Ακόμη και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ αναφέρθηκαν στην αποτυχία της συγκέντρωσης. Ο Τραμπ “είναι έξαλλος”, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NBC και η εφημερίδα New York Times επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές. Παράλληλα το Guardian έγραψε "Everybody Hurts Sometimes", κάνοντας χιούμορ χρησιμοποιώντας τον τίτλο του ομώνυμου τραγουδιού των REM.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ κατηγόρησε τους διαδηλωτές για τη χαμηλή συμμετοχή, οι οποίοι, όπως είπε, εμπόδισαν την είσοδο του κοινού στην αρένα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times, οι μαζικές κρατήσεις εισιτηρίων μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα μιας φάρσας που πραγματοποιήθηκε από τους οπαδούς της μουσικής K-pop.

Η φωτογραφία του Προέδρου των ΗΠΑ μετά την προεκλογική του συγκέντρωση με αποτυπωμένο τον θυμό, τα νεύρα και την απογοήτευση στο πρόσωπό του κάνει τον γύρο του κόσμου.