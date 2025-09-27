ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ

Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή να σταλούν στρατεύματα στο Πόρτλαντ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή στον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να στείλει στρατό για την προστασία του Πόρτλαντ και των ομοσπονδιακών μεταναστευτικών εγκαταστάσεων.

«Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοεμ, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να διαθέσει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ, καθώς και οποιασδήποτε εγκατάστασης της ICE που βρίσκεται υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.