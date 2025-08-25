ΗΠΑ: Πρώτο κρούσμα του παράσιτου screwworm στον άνθρωπο – Όσα γνωρίζουμε

Αμερικανός ταξιδιώτης μολύνθηκε με το σπάνιο παράσιτο New World screwworm, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή εξάπλωση.

Ένα σπάνιο αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο παράσιτο, γνωστό ως New World screwworm, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το κρούσμα αφορά ταξιδιώτη που μολύνθηκε σε χώρα της Κεντρικής Αμερικής όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.

Το περιστατικό έχει ήδη κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές και προκαλεί ανησυχία στον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς μια ενδεχόμενη εξάπλωση του παρασίτου θα μπορούσε να έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.

Το Υπουργείο Υγείας του Μέριλαντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) διερεύνησαν την υπόθεση, και στις 4 Αυγούστου το CDC επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μόλυνση με New World screwworm. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του HHS, Άντριου Γ. Νίξον, ο ασθενής είχε επιστρέψει από ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ωστόσο, πηγές της βιομηχανίας βόειου κρέατος ανέφεραν ότι το κρούσμα σχετιζόταν με ταξίδι από τη Γουατεμάλα. Η αντίφαση αυτή δεν έχει διευκρινιστεί, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη σύγχυση. Παρ’ όλα αυτά, ο Νίξον τόνισε ότι «ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ από το περιστατικό είναι πολύ χαμηλός».

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ανακοίνωση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο της κτηνοτροφίας και του εμπορίου ζώων, καθώς η πιθανότητα εισβολής του παρασίτου στις ΗΠΑ συνιστά εφιάλτη για τους παραγωγούς. Ήδη από το 2023, τα screwworms εξαπλώνονται βόρεια από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) έχει προειδοποιήσει ότι μια επιδημία στο Τέξας –τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική πολιτεία– θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία περίπου 1,8 δισ. δολάρια, εξαιτίας απωλειών σε ζώα, αυξημένου κόστους εργασίας και δαπανών για φάρμακα.

Τι είναι τα screwworms

Τα screwworms είναι παρασιτικές μύγες που γεννούν τα αυγά τους σε ανοιχτές πληγές θερμόαιμων ζώων. Όταν εκκολαφθούν, οι προνύμφες τρέφονται από τον ζωντανό ιστό, ανοίγοντας στο σώμα τρύπες σαν βίδες (από εκεί προέρχεται και το όνομά τους). Αν δεν υπάρξει έγκαιρη θεραπεία, ο ξενιστής -ζώο ή άνθρωπος- μπορεί να πεθάνει.

Η θεραπεία είναι δύσκολη: απαιτεί την απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών και σχολαστική απολύμανση των πληγών. Ωστόσο, όταν αντιμετωπίζεται έγκαιρα, η μόλυνση είναι συνήθως ιάσιμη.

Παρόλο που οι ανθρώπινες μολύνσεις είναι σπάνιες, ακόμη και ένα περιστατικό είναι αρκετό για να σημάνει συναγερμό στις αρχές και στον κτηνοτροφικό τομέα.

Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την κατασκευή μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων μυγών στο Τέξας, μέτρο που θα χρειαστεί 2–3 χρόνια για να τεθεί σε λειτουργία.

Στόχος είναι η μαζική απελευθέρωση αρσενικών αποστειρωμένων εντόμων που, ζευγαρώνοντας με τα θηλυκά, θα παράγουν μη γόνιμα αυγά, περιορίζοντας έτσι τον πληθυσμό.

Αντίστοιχα, το Μεξικό ξεκίνησε την κατασκευή εργοστασίου 51 εκατ. δολαρίων στον νότο της χώρας. Σήμερα, η μόνη λειτουργική μονάδα στον κόσμο βρίσκεται στον Παναμά και παράγει έως 100 εκατ. αποστειρωμένες μύγες την εβδομάδα, ενώ οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι χρειάζονται τουλάχιστον 500 εκατ. εβδομαδιαίως για να ανακοπεί η εξάπλωση προς βορρά.

Οι screwworms είχαν εξαλειφθεί από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960 χάρη στην ίδια στρατηγική απελευθέρωσης αποστειρωμένων αρσενικών. Η νέα εμφάνιση κρούσματος, έστω και μεμονωμένου, επαναφέρει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη αναζωπύρωση του παρασίτου και τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε για την κτηνοτροφία, την οικονομία και τη δημόσια υγεία.