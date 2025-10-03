Ισπανία: Πρόταση Σάντσες για συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα προτείνει τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι θέλει να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην άμβλωση στο ισπανικό Σύνταγμα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία πέρυσι έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έκανε το ιστορικό βήμα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάντσες δήλωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση στο Κοινοβούλιο για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην εκούσια διακοπή της εγκυμοσύνης. «Με αυτήν την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει κανένα βήμα πίσω στα κοινωνικά δικαιώματα», είπε.

Η ανάρτηση έρχεται μετά την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης ενός μέτρου που θα υποχρεώνει τα κέντρα υγείας να ενημερώνουν τις γυναίκες που σκέφτονται την άμβλωση για το λεγόμενο «τραύμα μετά την άμβλωση». Το μέτρο υποστηρίχθηκε από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox.

«Το PP αποφάσισε να συγχωνευθεί με την ακροδεξιά. Αυτή είναι η επιλογή τους», έγραψε ο Σάντσες. «Μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά όχι εις βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών».

Ο Σάντσες δήλωσε επίσης, όπως τονίζει το Politico, ότι σχεδιάζει να τροποποιήσει τους νόμους περί άμβλωσης της Ισπανίας για να αποτρέψει την παροχή «παραπλανητικών ή επιστημονικά ανακριβών πληροφοριών σχετικά με την άμβλωση».