Ισραήλ: Ανακαλύφθηκαν τέσσερα σπαθιά 1.900 ετών σε σπηλιά

Τέσσερα ρωμαϊκά σπαθιά και ένα pilum (ένα είδος όπλου σαν ακόντιο), τα οποία χρονολογούνται πάνω από 1.900 έτη, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι, σε μια σπηλιά, κοντά στην ακτή της Νεκράς Θάλασσας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το CNN, τα πολεμικά όπλα εντοπίστηκαν στον Προστατευόμενο Βιότοπο En Gedi, μέσα σε μία σπάνια κρύπτη, τα οποία ήταν διατηρημένα σε ξύλινα και δερμάτινα θηκάρια. Πιθανότατα αποτελούσαν λεία που πήραν Ιουδαίοι αντάρτες από τον ρωμαϊκό στρατό, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς ενός ερευνητικού άρθρου που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (6/9), στο βιβλίο "New Studies in the Archaeology of the Judean Desert: Collected Papers".

Τα πρώτα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν -το pilum και τα κομμάτια κατεργασμένου ξύλου, που αποδείχτηκαν θηκάρια- βρέθηκαν τυχαία σε μια απομονωμένη και απρόσιτη σπηλιά σε γκρεμούς από αρχαιολόγους, οι οποίοι μελετούσαν μια επιγραφή με μελάνι πάνω σε σταλακτίτη.

Τα "εξαιρετικά καλά διατηρημένα" σπαθιά βρέθηκαν μαζί με κομμάτια δέρματος, ξύλου και μετάλλου.

"Το να βρεις ένα μόνο ξίφος είναι σπάνιο — άρα τέσσερα; Είναι ένα όνειρο! Τρίψαμε τα μάτια μας για να το πιστέψουμε", δήλωσαν οι αρχαιολόγοι.

Τα τέσσερα σπαθιά και το pilum. AP





