Το Ισραήλ βλέπει τη Γάζα ως “φιλέτο ακινήτων” – “Κατεδαφίσαμε, τώρα πρέπει να χτίσουμε”

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ Μπετσαλέλ Σμότριτς για τη Γάζα.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς, γνωστός για τις εμπρηστικές δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να αποτελέσει μια «ευκαιρία ακινήτων» και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη διανομή της περιοχής μετά τον πόλεμο – μια ιδέα που έχει καταδικαστεί διεθνώς.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Τελ Αβίβ, είπε ότι «ένα επιχειρηματικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι του Προέδρου Τραμπ».

«Ολοκληρώσαμε τη φάση της κατεδάφισης… Τώρα πρέπει να χτίσουμε», τόνισε.

Τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει οι ΗΠΑ να αναλάβουν «μακροπρόθεσμο ιδιοκτησιακό ρόλο» στη Γάζα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Η ιδέα θα περιλάμβανε τον βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την περιοχή, σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Μεγάλες εκτάσεις της Γάζας έχουν μετατραπεί σε ερείπια από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ισχυρίζονται ότι αυτό θα γινόταν με «εθελοντική» μετανάστευση.

Το σχέδιο του Τραμπ – που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από Παλαιστίνιους, αραβικά κράτη και τη διεθνή κοινότητα – φαινόταν στη συνέχεια να εγκαταλείπεται από τον Λευκό Οίκο, με τον ίδιο τον Τραμπ να το χαρακτηρίζει τον Ιούλιο ως «μια ιδέα που αγκαλιάστηκε από πολλούς, αλλά επίσης κάποιοι δεν την ήθελαν».

Ωστόσο, η Washington Post ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι μια παραλλαγή της ιδέας συζητείται ξανά και θα περιλάμβανε τη μετατροπή της Γάζας σε καθεστώς διοίκησης από τις ΗΠΑ για τουλάχιστον μία δεκαετία, ώστε να αναπτυχθεί ως τουριστικό θέρετρο και κέντρο υψηλής τεχνολογίας.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, που περιλαμβάνει μαζικούς βομβαρδισμούς και κατεδαφίσεις, έχει ισοπεδώσει την πόλη.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το 92% των κατοικιών έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί, το 91% των σχολείων χρειάζεται πλήρη ανακατασκευή ή μεγάλη αποκατάσταση για να λειτουργήσει ξανά, και το 86% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχει καταστραφεί.

Τον Φεβρουάριο, ο ΟΗΕ υπολόγισε ότι η ανοικοδόμηση της περιοχής θα κοστίσει 53,2 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία.

«Πληρώσαμε πολλά γι’ αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Σμότριτς. «Οπότε πρέπει να μοιράσουμε πώς θα κερδίσουμε ποσοστά από την εκμετάλλευση της γης αργότερα».

Ο Σμότριτς, επικεφαλής του θρησκευτικού σιωνιστικού κόμματος, είναι υπερεθνικιστής που έχει υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες λόγω των δηλώσεων του σε βάρος Παλαιστινίων.

Έχει τον έλεγχο του χωροταξικού σχεδιασμού στη Δυτική Όχθη και έχει επανειλημμένα πιέσει για επεκτατικές πολιτικές.

Στα τέλη Αυγούστου παρουσίασε πρόταση για την προσάρτηση περίπου των τεσσάρων πέμπτων της περιοχής. Είπε ότι το σχέδιο θα περιλάμβανε την «εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας» στο 82% περίπου της Δυτικής Όχθης, προσθέτοντας ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με την αρχή «μέγιστη γη με ελάχιστους Άραβες».

Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει περίπου 160 εποικισμούς όπου κατοικούν 700.000 Εβραίοι από τότε που κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ – περιοχές που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν, μαζί με τη Γάζα, για τη δημιουργία μελλοντικού κράτους – κατά τον πόλεμο του 1967. Υπολογίζεται ότι 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν δίπλα τους.

Οι εποικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τον πόλεμο στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στη νότια χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και άλλοι 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Από τότε, τουλάχιστον 65.062 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σχεδόν οι μισοί εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Αυτή την εβδομάδα, επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα – κατηγορία που η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά.