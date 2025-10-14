Ισραήλ: Κατονομάστηκαν οι δύο από τις τέσσερις σορούς των ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο από τους τέσσερις νεκρών ομήρων που παραδόθηκαν από τη Χαμάς, τη Δευτέρα (13/10).

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε τις σορούς των τεσσάρων ομήρων που παρέδωσε χτες, Δευτέρα (13/10), η Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός.

Στην επίσημη ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών κατανομάζονται οι δύο από τις τέσσερις.

Συγκεκριμένα, οι δύο σοροί ανήκουν στον Γκάι Ιλούζ, έναν 26χρονο Ισραηλινό, και στον Μπιπίν Γιόσι, έναν 23χρονο φοιτητή από το Νεπάλ, του οποίο ο θάνατος δεν είχε επιβεβαιωθεί νωρίτερα.

Ο 26χρονος Ισραηλινός Γκάι Ιλούζ

Ο 23χρονος Μπίπιν Τζόσι από το Νεπάλ

Τα στοιχεία των υπόλοιπων δύο σορών δεν έχουν γνωστοποιηθεί, καθώς οι οικογένειές τους δεν έχουν παραχωρήσει τη σχετική άδεια.

“Επειτα από διαδικασία ταυτοποίησης (των τεσσάρων σορών) από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, οι εκπρόσωποι του στρατού πληροφόρησαν τις οικογένειες του Γκάι Ιλιούζ, του Μπινίν Γιόσι και δύο ακόμη νεκρών ισραηλινών ομήρων, για τα ονόματα των οποίων δεν έχει δοθεί ακόμη άδεια δημοσιοποίησης από τις οικογένειές τους, ότι οι άνθρωποί τους παραδόθηκαν για να ενταφιασθούν”, τόνιζε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο Γκάι Ιλιούζ απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ Nova, την 7η Οκτωβρίου 2023. “Ο Γκάι Ιλιούζ τραυματίσθηκε και απήχθη ζωντανός από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Υπέκυψε στα τραύματά του διότι δεν έλαβε την αναγκαία ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της ομηρείας του από τη Χαμάς”, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Μπιπίν Γιόσι ήταν φοιτητής αγροτικών σπουδών, κατά την απαγωγή του από το κιμπούτς Αλουμίμ. Δολοφονήθηκε κατά την ομηρεία του τους πρώτους μήνες του πολέμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού. Ηταν ο τελευταίος μη Ισραηλινός όμηρος που κρατείτο στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός υπογραμμίζει ότι “τα τελικά συμπεράσματα για τα αίτια των θανάτων θα προσδιορισθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των συνθηκών” από το κέντρο ιατροδικαστικής.

“Παρά τη θλίψη […] η επιστροφή του Γκάι και του Μπιπίν […] καθώς και των δύο άλλων νεκρών ομήρων φέρνει κάποια ανακούφιση στις οικογένειες που έζησαν μέσα στην αβεβαιότητα και την αμφιβολία επί δύο χρόνια”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.