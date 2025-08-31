Ισραήλ: Νεκρός στη Γάζα ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο εκπρόσωπος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης στρατού και υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε πως ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς «εξοντώθηκε» στη Γάζα, σε ένα πλήγμα του ισραηλινού στρατού.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα εξοντώθηκε στη Γάζα και συνάντησε τους άλλους που εξοντώθηκαν (και ανήκουν) στον άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κατς.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμπού Ομπέιντα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας κοινής επιχείρησης που διεξήγαγε ο στρατός και υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ στη Γάζα την Παρασκευή.

Η Χαμάς, εναντίον της οποίας πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα, δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες.

Ο θάνατος του Ομπέιντα έρχεται μετά την είδηση θανάτου του πρωθυπουργού της Υεμένης, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ακριβείας την Πέμπτη, ενώ παρευρισκόταν σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Οι Χούθι καταδίκασαν την επιδρομή και ορκίστηκαν για εκδίκηση.