Ισραήλ: Στη δημοσιότητα το σχέδιο ασφαλείας των αρχών για την επίσκεψη Τραμπ

Επί ποδός χιλιάδες αστυνομικοί ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στο Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές δημοσίευσαν το πλάνο ασφαλείας.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται εντατικά για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου θεωρείται εξαιρετικά σημαντική και ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής βαρύτητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Οι ισραηλινές αρχές έχουν εκπονήσει ένα εκτενές σχέδιο προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει κινητοποίηση χιλιάδων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της επίσκεψης χωρίς απρόοπτα.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το πλάνο ασφαλείας προβλέπει την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στους δρόμους, ιδίως σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας και κοντά σε στρατηγικά σημεία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας που δημοσιεύθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, θα επιβληθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς την Ιερουσαλήμ, καθώς και σε κεντρικές περιοχές της χώρας. Σε αυτό πλαίσιο αναμένεται πως θα κλείσουν αρκετοί δρόμοι.

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε την απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και κάθε είδους πτήσης πάνω από την περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, καθώς και πάνω από την Ιερουσαλήμ, για λόγους ασφαλείας.