Το έγγραφο επτά σημείων προς έγκριση από την ισραηλινή κυβέρνηση – Τι ακολουθεί

Θέμα ωρών η έγκριση από το Ισραήλ της πρώτης φάσης της ιστορικής συμφωνίας με τη Χαμάς για το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Την ώρα που η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα, όπου -ωστόσο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται- αναμένεται η κυβερνητική συνεδρίαση στο Ισραήλ για την τελική έγκριση της πρώτης φάσης της ιστορικής συμφωνίας.

Το CNN εξασφάλισε αντίγραφο του εγγράφου επί του οποίου θα ψηφίσουν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Τι περιλαμβάνει:

Μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που το σχέδιο θα εγκριθεί , ο ισραηλινός στρατός θα μετακινηθεί προς την “κίτρινη γραμμή”, δηλαδή το σημείο από όπου θα ξεκινήσει η αποχώρησή του από τη Γάζα.

, προς την “κίτρινη γραμμή”, δηλαδή το σημείο Εντός 72 ωρών από την αναδιάταξη, 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι και 28 νεκροί — συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μη Ισραηλινών— θα απελευθερωθούν από τη Γάζα.

συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μη Ισραηλινών— θα από τη Γάζα. Το πλάνο προβλέπει ότ ι το πότε θα απελευθερωθούν οι όμηροι θα αποφασιστεί με προσοχή , ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή τους ή καθυστερήσει η απελευθέρωσή τους, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

, ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή τους ή καθυστερήσει η απελευθέρωσή τους, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Αν δεν παραδοθούν όλα τα σώματα των νεκρών ομήρων , θα ενεργοποιηθεί ένα απόρρητο παράρτημα με “επιπλέον όρους”, όπως ορίζει το σχέδιο.

, θα ενεργοποιηθεί ένα απόρρητο παράρτημα με “επιπλέον όρους”, όπως ορίζει το σχέδιο. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αρχίσει να απελευθερώνει Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται στις φυλακές ή υπό την κράτηση του στρατού. Ανάμεσά τους θα είναι και 250 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι με τον όρο να απελαθούν στη Γάζα ή στο εξωτερικό και να μην επιστρέψουν στο Ισραήλ.

που βρίσκονται στις φυλακές ή υπό την κράτηση του στρατού. Ανάμεσά τους θα είναι και 250 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι με τον όρο να απελαθούν στη Γάζα ή στο εξωτερικό και να μην επιστρέψουν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει επίσης 1.700 κατοίκους της Γάζας και 22 ανήλικους, οι οποίοι δεν ενεπλάκησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αλλά συνελήφθησαν μεταγενέστερα.

οι οποίοι δεν ενεπλάκησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αλλά συνελήφθησαν μεταγενέστερα. Θα επιστραφούν επίσης οι σοροί 360 ατόμων που το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει ως «”τρομοκράτες”.

Αναμένεται επίσης να ακολουθήσει μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Γιατί η Χαμάς δέχτηκε τη συμφωνία

Για τη Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Γάζα σημαίνει ότι χάνει το μόνο διαπραγματευτικό της χαρτί απέναντι στο Ισραήλ στον πόλεμο.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, αλλά από τη στιγμή που συμφώνησε στην εκεχειρία, η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε “σαφείς” εγγυήσεις από τους διαμεσολαβητές ότι το Ισραήλ δεν θα παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός.

“Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την κατοχή (το Ισραήλ)”, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο καταριανό μέσο Al Araby ο ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν. Είπε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς “επέμεινε ότι ο ρόλος των διαμεσολαβητών δεν είναι μόνο να επιτύχουν συμφωνίες και να συλλέξουν υπογραφές, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα μέρη δεσμεύονται στη συμφωνία”.

Ο Χαμντάν είπε ότι, παρότι η Χαμάς δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ, δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο, καθώς δέχεται έντονη διεθνή πίεση για τις ενέργειές του στη Γάζα.

“Λάβαμε εγγυήσεις, και αυτό μας αρκεί”, είπε ο Χαμντάν, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου.

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων, έχει επίσης κάνει λόγο για εγγυήσεις συμμόρφωσης του Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι, να δηλώνει αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την εκεχειρία.

Η εμπλοκή της Τουρκίας —η οποία φιλοξενεί σημαντικούς αξιωματούχους της Χαμάς— στις διαπραγματεύσεις, ίσως ενίσχυσε την πίεση προς την οργάνωση. Το Κατάρ μπορεί επίσης να άσκησε ισχυρότερη πίεση, ιδίως μετά από ισραηλινό χτύπημα στην Ντόχα τον περασμένο μήνα, το οποίο είχε ως στόχο διαπραγματευτές της Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN αυτή την εβδομάδα ότι η Χαμάς θα αντιμετωπίσει “πλήρη αφανισμό” αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας. Η επιβίωση της οργάνωσης ίσως έπαιξε ρόλο στην απόφασή της.