Ισραήλ – Χαμάς: Σε λίγες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων – Όσα γνωρίζουμε

Εντείνεται η προσμονή των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων για την επικείμενη απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς. Πώς θα γίνει. Τι γνωρίζουμε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ – το σημείο συγκέντρωσης των διαδηλώσεων εδώ και περισσότερες από 700 ημέρες – καθώς εντείνεται η προσμονή για την αναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων το πρωί της Δευτέρας (13/10).

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων του Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή (12/10) ότι χιλιάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν την πλατεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, «γράφοντας μηνύματα ελπίδας για τους ομήρους, ετοιμάζοντας πανό και βοηθώντας στις ετοιμασίες της πλατείας ενόψει των ιστορικών ημερών που έρχονται».

Δεν έχει οριστεί ακριβής ώρα για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, αλλά η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα της Δευτέρας (12/10) για να τους απελευθερώσει.

Το πρωί της Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων

Απελευθέρωση ομήρων

Οι 20 ζωντανοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν νωρίς τη Δευτέρα και ταυτόχρονα, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων ταυτόχρονα, ώστε να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό νωρίς το πρωί της Δευτέρας και στη συνέχεια θα μεταφερθούν διασχίζοντας τα σύνορα στο Ισραήλ και θα οδηγηθούν στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ.

Η αξιωματούχος είπε, επίσης, πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί. Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα τοποθετηθούν σε φέρετρα καλυμμένα με ισραηλινές σημαίες και θα μεταφερθούν σε ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση.

Σε περίπτωση που η Χαμάς δεν μπορέσει να εντοπίσει τις σορούς κάποιων από τους ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, μια διεθνής επιτροπή θα συνδράμει στις έρευνες, ανέφερε ισραηλινή εκπρόσωπος.

Απελευθέρωση κρατουμένων:

Μόλις οι όμηροι περάσουν τα σύνορα και επιστρέψουν στο Ισραήλ, οι εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και συλληφθέντες που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι θα μεταφερθούν με λεωφορεία προς τη Γάζα, δήλωσε η Μπεντροσιάν.

Πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα βρίσκονται ήδη στα λεωφορεία, αναμένοντας την τελική επιβεβαίωση της απελευθέρωσης των ομήρων.

Η ενημέρωση στις οικογένειες των ομήρων

Οι οικογένειες των ομήρων ενημερώθηκαν ότι το Ισραήλ αναμένει η διαδικασία απελευθέρωσης να ξεκινήσει στις 8 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα (13/10), σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, όπως μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν οι οικογένειες, θα πραγματοποιηθούν τρεις απελευθερώσεις: Η πρώτη, στις 8 π.μ. τοπική ώρα, θα γίνει από δύο διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ μια δεύτερη απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 π.μ. τοπική ώρα από τρίτη τοποθεσία.

Ποιοι είναι οι 20 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί

Matan Angrest 21 ετών Ziv Berman 27 ετών Gali Berman ετών 27 Elkana Bohbot 34 ετών Rom Braslavski 21 ετών Nimrod Cohen 20 ετών Ariel Cunio 27 ετών David Cunio 34 ετών Evyatar David ετών 24 Guy Gilboa-Dalal ετών 23 Maxim Herkin ετών 36 Eitan Horn 38 ετών Segev Kalfon 27 ετών Bar Kupershtein 23 ετών Omri Miran 47 ετών Eitan Abraham Mor 24 ετών Yosef-Chaim Ohana 24 ετών Alon Ohel 23 ετών Avinatan Or 31 ετών Matan Zangauker 25 ετών

Παράλληλα, δύο όμηροι θεωρούνται αγνοούμενοι και άλλοι 26 θεωρούνται νεκροί. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 28 νεκρούς.

Διάγγελμα Νετανιάχου πριν την επικείμενη απελευθέρωση

Δηλώσεις για την επικείμενη απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (12/10) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί «ιστορικό γεγονός, το οποίο κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συμβεί».

«Όπου πολεμήσαμε, νικήσαμε», είπε, ωστόσο, πρόσθεσε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη, επιμένοντας πως υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας».

Ο Νετανιάχου συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του συναντήθηκαν πολλές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν από κοντά την «λαχτάρα και τον πόνο τους». «Αυτές οι συναντήσεις ήταν στο μυαλό μου σε κάθε απόφαση που πήραμε», αναφέρει.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, δήλωσε: «Θα φέρουμε πίσω τους δικούς σας ανθρώπους».

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου δρόμου», είπε. «Μαζί θα συνεχίσουμε να νικάμε και, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».

Άγνωστο αν το αίτημα της Χαμάς θα επηρεάσει την απελευθέρωση των ομήρων

Όπως μεταδίδει το BBC, δεν υπάρχει καμία ένδειξη μέχρι στιγμής για το αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα της απαίτησης της Χαμάς να απελευθερωθούν συγκεκριμένοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υψηλού προφίλ, τους οποίους το Ισραήλ έχει απορρίψει.

Η Χαμάς έθεσε στην κορυφή της λίστας των 250 προς απελευθέρωση κρατουμένων επτά πρόσωπα υψηλής σημασίας, μεταξύ των οποίων ανώτερα στελέχη της οργάνωσης αλλά και άλλες προσωπικότητες εκτός Χαμάς, που θεωρούνται ευρέως στην παλαιστινιακή κοινωνία ως σύμβολα αντίστασης.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Μαρουάν Μπαργκούτι της Φατάχ και ο Άχμαντ Σααντάτ του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP). Το Ισραήλ απέρριψε αυτά τα ονόματα, ενώ σήμερα, Κυριακή (12/10), λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας, η Χαμάς τα επανέφερε, επιμένοντας ότι τουλάχιστον δύο από τους επτά πρέπει να εγκριθούν.

Λέγεται ότι η οργάνωση μετέφερε στους διαμεσολαβητές πως το Ισραήλ πρέπει να τηρήσει τη λίστα, την οποία – όπως υποστηρίζει – είχε ήδη αποδεχθεί.

Δεν είναι σαφές αν η απαίτηση της Χαμάς θα επηρεάσει την απελευθέρωση των ομήρων – η οργάνωση δηλώνει ότι όλα είναι έτοιμα για την ανταλλαγή.

Ένας από τους κύριους στόχους της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου ήταν να μπορέσει να ανταλλάξει Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις ισραηλινές φυλακές με Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να μην επιτρέψει στη Χαμάς να εμφανίσει κάτι τέτοιο ως επιτυχία.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί η λίστα με τους κρατούμενους

Το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων δήλωσε την Κυριακή ότι «σύνθετα εμπόδια» εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την επίσημη ανακοίνωση της πλήρους λίστας των κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

«Σύνθετα εμπόδια εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την επίσημη ανακοίνωση των λιστών των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν ως μέρος της συμφωνίας ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων από τη Γάζα», ανέφερε το γραφείο. «Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες όλο το εικοσιτετράωρο για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες», προστέθηκε.

Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη συμφωνία «θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και εγκριθούν οι τελικές λίστες μέχρι και το τελευταίο όνομα», τόνισε το Γραφείο Τύπου.

Ο Τραμπ μεταβαίνει στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή, ενόψει της ομιλίας του στη Βουλή του Ισραήλ τη Δευτέρα (13/10) και των συναντήσεών του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις οικογένειες των ομήρων.

Στη συνέχεια, ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες θα συναντηθούν με τον Τραμπ στην Αίγυπτο για μια σύνοδο σχετικά με το μέλλον της Γάζας.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια ώρα, η Χαμάς επανακτά τον έλεγχο σε τμήματα της Γάζας που δεν κατέχονται από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθώς η κατάπαυση του πυρός τίθεται σε ισχύ – εν μέσω συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για την ασφάλεια στην περιοχή, σε περίπτωση που η οργάνωση αφοπλιστεί.