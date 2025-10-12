Ισραήλ – Χαμάς: Τι γνωρίζουμε για την απελευθέρωση των ομήρων

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και την ανταλλαγή κρατουμένων. Τι έχει ανακοινώσει το Ισραήλ.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10) αναμένεται να απελευθερώσει η Χαμάς τους Ισραηλινούς ομήρους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, για την οποία διαμεσολάβησε – εν μέρει – ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ακριβής χρόνος της απελευθέρωσης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο υπάρχουν δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ, της Χαμάς και των ΗΠΑ.

Μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία στο παλαιστινιακό έδαφος τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 τοπική ώρα την Παρασκευή (10/10), και ότι οι δυνάμεις του έχουν αποσυρθεί σε συμφωνημένη θέση εντός της Γάζας – αν και τα στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν το μισό της Λωρίδας.

Με την έναρξη της εκεχειρίας ξεκίνησε μια αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους – εκτιμάται ότι 20 άτομα βρίσκονται ακόμη εν ζωή.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας Τραμπ προβλέπει επίσης την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης των σορών των νεκρών ομήρων.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατουμένους από τη Γάζα. Παράλληλα, θα αυξηθούν οι ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που θα εισέρχονται στη Λωρίδα.

AP

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την απελευθέρωση των ομήρων

Ποια είναι η προθεσμία

Δεν έχει οριστεί ακριβής ώρα για την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων, αλλά η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα της Δευτέρας (12/10) για να τους απελευθερώσει.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ξημερώματα Δευτέρας.

Τι ανακοίνωσε το Ισραήλ

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων ταυτόχρονα, ώστε να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό νωρίς το πρωί της Δευτέρας και στη συνέχεια να μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Ειδικότερα, σε απευθείας ενημέρωση από το Τελ Αβίβ, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν δήλωσε ότι «βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

Σύμφωνα με την ίδια, οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι οποίοι θα παραδοθούν αρχικά στον Ερυθρό Σταυρό. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν διασχίζοντας τα σύνορα στο Ισραήλ και θα οδηγηθούν στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί. Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα τοποθετηθούν σε φέρετρα καλυμμένα με ισραηλινές σημαίες και θα μεταφερθούν σε ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στην κατεστραμμένη Γάζα AP Photo/Abdel Kareem Hana

Απελευθέρωση κρατουμένων

Μόλις οι όμηροι περάσουν τα σύνορα και επιστρέψουν στο Ισραήλ, οι εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και συλληφθέντες που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι θα μεταφερθούν με λεωφορεία προς τη Γάζα, δήλωσε η Μπεντροσιάν.

Πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα βρίσκονται ήδη στα λεωφορεία, αναμένοντας την τελική επιβεβαίωση της απελευθέρωσης των ομήρων.

Διεθνής επιτροπή για τους αγνοούμενους

Σε περίπτωση που η Χαμάς δεν μπορέσει να εντοπίσει τις σορούς κάποιων από τους ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, μια διεθνής επιτροπή θα συνδράμει στις έρευνες, ανέφερε ισραηλινή εκπρόσωπος.

Τι ακούγεται από τη Γάζα

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και τους έχει μεταφέρει σε διαφορετικές τοποθεσίες ενόψει της απελευθέρωσής τους.

Πιέζει ακόμα η Χαμάς

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της “τελείωσαν τις προετοιμασίες” για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

“Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

“Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν”, πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Τι λένε οι ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στην εκπομπή Meet the Press του NBC ότι οι όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή».

Πρόσθεσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τους απελευθερωμένους από τη Χαμάς όταν φτάσει στο Ισραήλ αύριο.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί η λίστα με τους κρατούμενους

Το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων δήλωσε την Κυριακή ότι «σύνθετα εμπόδια» εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την επίσημη ανακοίνωση της πλήρους λίστας των κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

«Σύνθετα εμπόδια εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την επίσημη ανακοίνωση των λιστών των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν ως μέρος της συμφωνίας ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων από τη Γάζα», ανέφερε το γραφείο. «Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες όλο το εικοσιτετράωρο για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες», προστέθηκε.

Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη συμφωνία «θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και εγκριθούν οι τελικές λίστες μέχρι και το τελευταίο όνομα», τόνισε το Γραφείο Τύπου.