Ιταλία: Ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κατήγγειλαν βία από το Ισραήλ

Ακραίες συνθήκες κράτησης και μη σεβασμό του κράτους δικαίου από το Ισραήλ, καταγγέλλουν οι Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επέστρεψαν στην Ρώμη.

Είκοσι έξι Ιταλοί ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης Global Sumud Flottilla, επέστρεψαν τις τελευταίες ώρες στην Ρώμη και στο Μιλάνο και κατήγγειλαν κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές, όπου κρατούνταν μετά την αναχαίτιση των σκαφών του στολίσκου και τη σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις τους στον Τύπο, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, οι ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι στις ισραηλινές φυλακές, κατά τις τρεις ημέρες κράτησής τους, παραβιάσθηκαν οι κανόνες του κράτους δικαίου και υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία.

«Μας άφησαν χωρίς νερό και, χλευάζοντάς μας, έπιναν επιδεικτικά μπροστά μας. Μείναμε επί ώρες κάτω από τον ήλιο, την χειρότερη μεταχείριση υπέστησαν οι Τυνήσιοι και οι Παλαιστίνιοι της αποστολής μας», δήλωσε ο Ιταλός μάγειρας Λούκα Βιάνι.

«Ουσιαστικά, μείναμε νηστικοί. Οι γυναίκες έτυχαν ακόμη χειρότερης μεταχείρισης, ενώ στα κελιά μας υπήρχαν ελάχιστα κρεβάτια. Μας φέρθηκαν με κτηνώδη τρόπο», δήλωσε ο κεντροαριστερός περιφερειακός σύμβουλος Πάολο Ρομάνο, μέλος της Flottilla.

O Κάρλο Αλμπέρτο Μπιάσολι, ακτιβιστής με καταγωγή από τη Ραβένα, πρόσθεσε ότι «οι κρατούμενοι παρέμειναν ακινητοποιημένοι, με δεμένα τα χέρια, καλυμμένα τα μάτια και αναγκασμένοι να κάθονται επί ώρες στο πάτωμα».

Σημειώνεται πως 15 Ιταλοί ακτιβιστές δεν δέχθηκαν να υπογράψουν δήλωση, η οποία αναφέρει ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, και πρόκειται να αντιμετωπίσουν δίκη και στην συνέχεια αναμένεται να απελαθούν.